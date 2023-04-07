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陸委會祭反制：點名曾瀞漪違法擔任中共政協委員依法裁罰50萬元

▲被陸委會點名的大陸14屆全國政協委員曾瀞漪。（圖／翻攝百度百科）

▲被陸委會點名的大陸14屆全國政協委員曾瀞漪。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／台北報導

中共中央臺辦今（7）日宣布對我駐美代表蕭美琴及遠景基金會、亞洲自由民主聯盟實施制裁，範圍涵蓋家屬、金主及關聯企業。對此，陸委會在下午發出聲明稿祭出反制措施，點名曾瀞漪擔任中共第14屆全國政協委員，涉違反兩岸條例第33條第2項規定，案經內政部查處，於3月27日依條例第90條第3項規定裁處新臺幣50萬元罰鍰。

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會聲明稿指出，中共各級政治協商會議制度組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關(構)、團體，臺灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共憲法及相關法律明文規定政治協商會議之角色、定位及職責，與臺灣的自由民主體制無法相容。

陸委會表示，中共當局積極攏絡臺灣人民擔任相關職務，目的在型塑統戰樣板、營造認同統一之假象，這種利誘違法職務的行徑包藏禍心，必然無法獲得多數臺灣人民的認同。

陸委會強調，中共長期以零和思維對臺打壓、迄不放棄武力犯臺，其政治體制、社會環境更與臺灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。

公開資訊顯示，曾瀞漪為輔大大傳系畢業，1997年任職於鳳凰衛視中文台，在2023年1月17日，當選為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員。

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

中共中央臺辦發言人在7日上午釋出授權消息稱，對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁，嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責，同時，也對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」實施制裁，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

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