柯文哲收回「強國等距」　重批藍綠：中華民國是最大公約數

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統，明將啟程「自由台灣 對話之旅」訪美行。對於各界關注的兩岸論述，柯文哲今（7日）表示，民眾黨主張不畏戰、不求戰，對外是「台灣自主，兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」，他已經下令民眾黨不再使用「強國等距」；柯文哲也提及，不管怎樣，台灣是他的家，但現階段中華民國還是對內外各種關係的最大公約數。

柯文哲7日率甫加入民眾黨的前台北市副市長黃珊珊、立委張其祿等人舉行「訪美記者會」 ，說明訪美之旅行程。對於各界關注的兩岸論述，柯文哲指出，「強國等距」造成太多誤會，已下令民眾黨不再使用，因為原本是力矩的矩，問題卻變成距離的距，讓大家搞混；而「九六共識」是台灣目前實況，民眾黨對外就是「台灣自主，兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」。

針對民眾黨跟國民黨、民進黨不同之處，柯文哲說，民眾黨主張不畏戰、不求戰，備戰、能戰才能不畏戰，但不會每天搞意識形態、做沒必要爭執，也相信交流可增加善意，如此才可避免誤解，甚至擦槍走火，所以民眾黨努力降低台海戰爭風險，這點會跟美國、世界說明清楚。

柯文哲也表示，民進黨是求戰又不備戰，國民黨則是畏戰；他當過台北市長很清楚，萬安演習都是搞假的，民進黨每天叫老半天也沒做什麼準備，這是他覺得不對的地方，而國民黨又對中國大陸太過於聽從。

柯文哲認為，馬英九去大陸有交流總是好事，台灣作為一個民主自由多元開放國家，卸任總統有講話的權利與自由，但至於講得能不能被台灣民眾接受，那是另一回事。

對於這次訪美要向對方介紹自己是中華民國總統參選人，還是台灣總統參選人？柯文哲說，他最近去新加坡，新加坡高層對他說一句話戳中了痛點，對方說台灣自己內部都沒共識，怎麼去處理對外兩岸關係？柯表示，從1996年到現在，從來沒有總統想辦法出來彌合、凝聚台灣共識，永遠陷入藍綠兩極對抗，像蔡英文、馬英九意見不一樣，能不能拜託他們兩個有機會坐下來喝咖啡談一談？兩個每天這樣鬧來鬧去，搞到整個台灣都陪葬下去，「我覺得這是不對的」。

柯文哲強調，不管怎樣，台灣是他的家，但現階段中華民國還是對內外各種關係的最大公約數。

至於鴻海創辦人郭台銘想整合「非綠聯盟」下架民進黨，柯文哲說，他反對下架民進黨或非綠聯盟的口號，難道下架民進黨，換國民黨上來貪污腐敗？國民黨別忘記當年怎麼下台，這幾年真的有改進多少？且若把國民屬於偏綠排除在外，國家永遠陷入藍綠對抗僵局，這是為何他說「聯合政府，團結台灣」是新的政治口號。