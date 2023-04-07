　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥卡錫盼加速對台軍售　國務院：正積極審查

文／中央社

對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫與其他國會議員力促盡快交付對台軍售品項，美國國務院6日表示，美國正積極審查以確保盡快交付軍售項目。國務院也呼籲北京停止對台施壓，轉而進行有意義外交。

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲麥卡錫（右）期盼能夠加速對台軍售。（圖／路透）

麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與總統蔡英文進行歷史性會晤。北京方面持續文攻武嚇，表明「將採取堅決措施」，並啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）6日在例行簡報中被問及中國的回應時指出，美中之間有許多溝通管道，美方也將持續維持管道暢通，以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧，也花了超過40年時間處理這些分歧，台海和平穩定不僅是美國長期利益，也是全球關切的利益。

巴特爾也敦促北京，停止對台施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的外交。對於蔡總統過境，他重申，北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況，或藉此反應過度。

麥卡錫5日與其他17位與會的跨黨派國會議員於會後召開共同記者會時表示，應加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）也提到，會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」（Harpoon）飛彈運交台灣。

對此，巴特爾表示，美方正在積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。美方依據台灣關係法向台灣提供必要的國防品項與服務，以實現和維持足夠自我防衛能力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
悍將啦啦隊「深V新戰袍」辣爆！　兄弟球迷淚棄峮峮
旅行社弄丟護照！一家4口到小港機場才知道　她花15萬連假一場
靜宜失聯女大生「前後男友」都涉詐騙　起底！緬甸現任介入才分手
今溜滑梯式降溫！2區有雨下探14℃　今年首颱「珊瑚」下週可能
麥卡錫盼加速對台軍售　國務院：正積極審查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣狂甩「回贈2粒」！27秒影片曝光

麥卡錫盼加速對台軍售　國務院：正積極審查

耶穌受難節休市前　美股多收高、台積電ADR漲0.04％

快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

小情侶停車場「開窗車震」都落網了！制服妹僅17歲　他恐被判2年

快訊／以色列遭30枚火箭彈空襲　以軍隨即砲擊黎巴嫩

女兒遭校園霸凌輕生！律師「開庭3次都缺席」被判敗訴　家屬崩潰

警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

CNN：蔡英文會晤麥卡錫　無視北京威脅「展現團結陣線」　

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

張惠妹嗨飆《姊妹》：像豐年祭！　萬人合唱《彩虹》旗海超感動～

搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣狂甩「回贈2粒」！27秒影片曝光

麥卡錫盼加速對台軍售　國務院：正積極審查

耶穌受難節休市前　美股多收高、台積電ADR漲0.04％

快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

小情侶停車場「開窗車震」都落網了！制服妹僅17歲　他恐被判2年

快訊／以色列遭30枚火箭彈空襲　以軍隨即砲擊黎巴嫩

女兒遭校園霸凌輕生！律師「開庭3次都缺席」被判敗訴　家屬崩潰

警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

CNN：蔡英文會晤麥卡錫　無視北京威脅「展現團結陣線」　

國泰「息收聯盟」配息出爐！年化殖利率破4%　4／20最後買進日

4／10開放ATM領6000！6大注意事項　需認明識別貼紙

屏東市汽車百貨凌晨大火　現場頻傳爆炸聲

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」戰摩鐵被拍正面

腸病毒流行風險大增！羅一鈞曝1警訊　「洗手5時機」快筆記

不想又黑又老！一抹如上妝、輕拍降溫3度的防曬神器來了

搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣狂甩「回贈2粒」！27秒影片曝光

Xuite隨意窩8月底關站　4步驟快速備份日誌、相簿、影音

超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

2023母親節必搶「底妝優惠組」！YSL恆久粉底送KABUKI刷、GA水粉底63折

妹子遊泰國體驗餵食小獅子　牠見奶瓶秒撲上狂喝超乖❤

國際熱門新聞

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

陸自直升機失事　師團長共10人失蹤

以色列遭30枚火箭彈襲擊

睽違138年生女兒　美家庭全樂歪

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

18歲網紅罹罕見癌症病逝　家屬證實死訊

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

女兒遭霸凌輕生！律師開庭3次都缺席被判敗訴

麥卡錫盼加速對台軍售　國務院審查中

耶穌受難節休市前　美股多收高

一妻多夫！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要找第3個

男再婚娶小16歲女友　長相神複製他女兒

心疼爸媽坐地吃飯　女兒送餐桌卻笑翻

更多熱門

相關新聞

過境美國有實質溝通　蔡英文：這是蠻好的過程

過境美國有實質溝通　蔡英文：這是蠻好的過程

總統蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」訪問行程進入尾聲，美西時間6日上午於下榻飯店會議中心舉行媒體茶敘，報告此行出訪的成果。蔡英文表示，「是不是突破，不同人有不同解讀」，透過這次過境機會和在美朋友相互表達關心，對相互關切的議題也有實質溝通的機會，這是蠻好的過程。

馬英九稱「兩岸都是中華民國、都是中國」　蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱「兩岸都是中華民國、都是中國」　蔡英文：這是1970年代論述

反擊疑美論　蔡英文：強烈感受到他們對台灣的支持

反擊疑美論　蔡英文：強烈感受到他們對台灣的支持

蔡英文自評主導外交政策「對台灣最好」　盼繼任者延續

蔡英文自評主導外交政策「對台灣最好」　盼繼任者延續

過境美國、會麥卡錫中國跳腳嗆聲　蔡英文：希望中國可以自我克制

過境美國、會麥卡錫中國跳腳嗆聲　蔡英文：希望中國可以自我克制

關鍵字：

麥卡錫美國國務院台灣軍武台灣軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

斜坡忘拉手煞車！台中公車司機被2車夾死

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

不是爆肝！醫警告「熬夜重傷1器官」　6後果小心了

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

老夫妻住超商流浪兒子說話了

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

更多

最夯影音

更多
滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面