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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文自評主導外交政策「對台灣最好」　盼繼任者延續

▲▼蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文出席出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」訪問行程進入尾聲，美西時間6日上午於下榻飯店會議中心舉行媒體茶敘，報告此行出訪的成果。針對被評價為台美關係史上最好的時刻，蔡英文說，她以現任總統所主導的外交政策，「對台灣是最好的政策，也相信我現在做的事情對台灣是最好的」，也希望未來總統都可以延續這樣的決策共識。

蔡英文此次出訪過境美國，在洛杉磯與眾議院議長麥卡錫會面創下歷史紀錄，麥卡錫盛讚台美關係史上最佳，不少外媒也給予正面評價。但後續面臨任期屆滿，這樣豐碩的成果要如何交與下一棒？例如副總統賴清德等。

對此，蔡英文笑說，這問題有點超越時空，「我們在這裡對國內的選舉跟政治都不做多的評論」。但她表示，她以現任總統所主導的外交政策，「對台灣是最好的政策，也相信我現在做的事情對台灣是最好的」。

蔡英文說，未來不論是哪一個黨的候選人當選總統，也希望他能以確保台灣最佳利益來型塑外交政策，「我覺得我現在做的是最好的，也希望未來總統都可以延續這樣的決策共識」。

媒體追問，此次與美國眾議院議長麥卡錫為首的跨黨派議員閉門會談，是否提到中國認知作戰？談到半導體？蔡英文說，認知作戰其實在過去跟很多國際來台灣訪問的朋友都會提到，確實是國際上關心的議題，所以在昨天的會談難免有一些議員會提到。

「但我們並沒有花很多時間在這議題。」蔡英文說，因為有很多國會正在討論的台灣相關法案，這一些問題交換意見的時間比較長。至於半導體也有帶到，對雙方都是重要發展跟議題，也有交換意見。

▲▼蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

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