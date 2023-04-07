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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過境美國、會麥卡錫中國跳腳嗆聲　蔡英文：希望中國可以自我克制

▲▼蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」訪問行程進入尾聲，美西時間6日上午於下榻飯店會議中心舉行媒體茶敘，報告此行出訪的成果。針對此行中國抗議不斷，蔡英文說，利用過境跟美國朋友見面也是常有，能跟美方有面對面溝通的機會，對兩岸關係的平穩跟區域的和平其實都有幫助，「但也希望中國方面可以自我克制，不用過度反應」。

蔡英文此行2度進出美國，以過境方式到訪紐約、洛杉磯，期間會見不少美國政要，包含跨黨派參眾議院都有會晤行程。特別是在洛杉磯雷根圖書館與現任眾議院議長麥卡錫會面，創下我國現任元首首次在美國與眾議院長同台的歷史紀錄，是台灣國際外交政治的一大突破。

外傳中國因為不滿蔡麥會，宣稱要在台海周邊水域進行登檢行動，形同把國際海域內海化，政府要如何因應？蔡英文說，出國這段期間，國安團隊都保持關切，而且都密切關注情勢，「我們所做的一切都是務必確保海上船隻能安全航行，也防止中國在領海上干擾行為」。

至於此行這趟有刻意低調？中國嗆聲不斷，在規劃活動過程中，嗆聲有干擾？蔡英文說，在規劃行程最主要還是以所要達到的目標，來做規劃。過境這件事情行之有年，利用過境跟美國朋友見面也是常有，能跟美方有面對面溝通的機會，對兩岸關係的平穩跟區域的和平其實都有幫助，「但也希望中國方面可以自我克制，不用過度反應」。

媒體追問，是否有因應中共相關做為召開會議？蔡英文說，國安團隊就整體情勢都有掌握，確保行程順暢、台海情勢穩定，都是持續進行的工作，「前天視訊是他們對我進行簡報，這幾天每天都有用他們的方式跟我報告最新情勢」。

而有不少外國媒體分析，此次出訪，台美對於中國過度反應的風險控管還不錯？蔡英文說，規劃任何出訪行程都會做全面性評估，包括國安等，「選舉跟政治不會是主要考量，總統出訪還是著眼國家目標達成」，這次過程也作了蠻詳盡的國安議題檢查，也對整體形勢做了預判，「所以希望這次出訪順利之餘，也對國安情勢都有做全盤掌握，確保行程順利」。

▲▼蔡英文會晤麥卡錫。（圖／隨行採訪團提供）

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