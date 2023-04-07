過境美國有實質溝通　蔡英文：這是蠻好的過程

▲總統蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」訪問行程進入尾聲，美西時間6日上午於下榻飯店會議中心舉行媒體茶敘，報告此行出訪的成果。蔡英文表示，「是不是突破，不同人有不同解讀」，透過這次過境機會和在美朋友相互表達關心，對相互關切的議題也有實質溝通的機會，這是蠻好的過程。

蔡英文表示，下午就要啟程回台灣，首先感謝媒體朋友這幾天一起走過非常緊湊的行程，尤其這次出訪期間，正好是兒童節跟清明節，大家少了跟家人團聚過節的機會，「謝謝大家的辛勞付出，大家辛苦了」。

蔡英文表示，經過這幾天，相信大家更了解台灣跟邦交國的互動跟合作，在瓜地馬拉，賈麥岱總統挺台灣的力道令大家印象深刻，也看到合力興建的醫院已運作；在貝里斯，5年前見到的台灣獎學金學生，已經學成歸國，還有畢業生加入台灣的技術團工作，而技術團也繼續推動種羊生產計畫等。

蔡英文說，上次訪問瓜地馬拉、貝里斯都是在第一任期，這幾年雖然疫情減少互訪機會，但再次訪問兩個友邦，她的感受更勝以往，尤其是友邦所傳達的熱情。這次過境美國行程豐富扎實，也跟許多美國朋友有互動交流的機會，特別感謝羅森伯格在過境紐約、洛杉磯的安排上提供協助。

「這是我在疫情後第一次出訪，我們面對的是更複雜的局勢。」蔡英文說，能完成這樣的任務是團隊的力量，除了當地駐館、技術團夥伴、替代役的投入，還有世界各地飛來支援的外交同仁，讓大家看到不同世代外交團隊的合作，也看見成長和蛻變。感謝外交同仁挺過疫情及壓力，讓台灣邁向世界的腳步更穩更遠。最後再次謝謝各位媒體朋友。

針對此次出訪，蔡英文說，「是不是突破不同人有不同解讀，但我來看，總統過境行之有年，在過境時和朋友之間會有交流」。這次也透過過境機會和在美朋友相互表達關心，對相互關切的議題也有實質溝通的機會，這是蠻好的過程。

而這次與美國眾議院議長麥卡錫在加州見面，外傳是我方溝通建議的？蔡英文說，「能夠見面都是好事啦」，因為現在在國會有好幾個關於台灣的法案再討論，國會議員有機會討論法案、交換意見，都蠻好的，所以在加州這時候見面蠻好的。

媒體追問，麥卡錫有提到要加速軍事採購，是不是在閉門會議中有提出具體項目？蔡英文說，這可能是英文翻譯上的差別，我們確實跟美方有軍事採購，我們也希望軍事採購可以如期交貨，這是我們的重點」；蔡說，有軍購當然有具體項目，就購買的項目希望能如期交貨。

另外，儘管才剛造訪，但有外媒點名瓜地馬拉、巴拉圭有比較危險邦交問題，是否有藉此行請美方加強對台灣外交支持？蔡英文說，這次沒有跟美方在會中討論邦交國的事情，「我相信美國一項的態度都是支持我們跟邦交國之間的關係，我們對於邦交國的情勢也都有密切注意」，也希望邦交國跟我們之間的關係更緊密，秉持價值、相互扶持的精神。