這站最難借YouBike！蔣萬安恢復30分鐘免費　議員：無柱可還機率變高

▲YouBike2.0。（示意圖／新北市交通局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布，明年1月恢復YouBike前30分鐘免費，預計今年上半年增加1780台YouBike解決租不到車問題。但台北市議員吳沛憶擔憂，目前各站點無車可借的狀況落差甚大，依交通局資料，最常發生20分鐘以上無車可借的站點是龍山寺站，次數達86次，平均每天發生3次，市府應評估配套；台北市議員鍾佩玲也認為，「小規模增加車輛」將使非熱點租借站發生「無柱可還」的機率提高。

面對國民黨台北市議員詹為元擔憂，恢復YouBike前30分鐘免費後恐導致無車可用，蔣萬安3月29日仍表示，今年上半年規劃先增加1780台YouBike，等到前30分鐘免費政策於明年1月上路後，會做更有效率的配置，目前正在進行相關數據資料分析，希望盡量維持週轉率或更優化。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

但蔣萬安宣布明年1月恢復YouBike前30分鐘免費，其他議員依舊擔憂發生問題。鍾佩玲表示，蔣萬安面對現況「無車可借」問題，說要採「小規模增加車輛」方式處理，不僅凸顯蔣萬安對於YouBike建置歷史的不了解，頭痛醫頭式的施政將可能讓「無柱可還」的問題再度浮現。

鍾佩玲認為，「買車」看似可有效解決「無車可借」問題，實則不然，熱點的車柱不可能無限增加，當尖峰時間熱點的車輛都被騎到非熱點區， 倘若業者調度作業能量無法同步提升，將非熱點的車輛即時移至回熱點供民眾使用時，熱點租借站依舊會出現無車可借的情況；同時因為車與車柱比再度降低，非熱點租借站發生「無柱可還」的機率將再度提高。

▲民進黨台北市議員鍾佩玲。（圖／記者黃克翔攝）

吳沛憶則說，民眾使用YouBike最怕遇到無車可借，交通局資料顯示，今年2月借用次數最頻繁的30個站點中，最常發生20分鐘以上無車可借的站點是龍山寺站，次數達86次，平均每天發生3次；相比之下，借不到車第一名是龍山寺站，而且是第二名台北101的1.25倍。

吳沛憶指出，未來前YouBike前30分鐘免費上路，會不會造成熱點站借不到車更嚴重，市政府要盡快分析並提出方案，且3月初媒體曾報導，配合前30分鐘免費政策，交通局原本要增購4000輛車，卻傳出「被市府高層拒絕」，蔣萬安只願意增加1780輛車，令人質疑是哪個「市府高層」做的決定？市政府必須說明原因，不該讓政治決策凌駕交通專業判斷。

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

對此，台北市政府發言人殷瑋回應，擴大YouBike的服務量能，及於通勤、通學、運動、休閒等人群，是推動北市綠運輸、落實2050淨零碳排的正確方向，相信議員也認同這樣的政策立意，才會把對相關議題的指教，聚焦在政策配套之上，舉凡車輛與車柱的數量配比以及調度等議題，交通、資訊等局處已有說明，接下來也會即時向議員及各界說明進度。

交通局長謝銘鴻表示，台北市從YouBike1.0的400站擴增至目前YouBike2.0的1277站，平均每站車位數從32位減少到10位；車輛數在YouBike2.0與YouBike1.0並行運作時曾高達2萬輛以上，但在YouBike1.0退場後，全部用車需求轉換至YouBike2.0，如今是1萬3267輛。

謝銘鴻提及，由於增加站位數後，民眾借車可及性增加，騎乘需求高，使得目前平均周轉率高達8.7，已超過合理值4至8，擴增車輛數成了必須的調整方向；已規劃在今年上半年先增加1780輛車，並與資訊局大數據中心合作，利用大數據分析，針對熱門站點調整（增減）車柱及車輛數，檢討目前站點設置合理性，研究較佳的調度模式，減緩借不到車問題。

資訊局長趙式隆則指出，目前資訊局已與微笑單車公司進行深入研究，盼透過官民共同研究更好的調度措施、分群模式，以期能在有限的資源內，針對熱門站點的車柱及車輛數進行調整，改善周轉率過高的問題，並配置出最有效的智慧調度策略。