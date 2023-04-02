轉接再轉接！民怨北市6000加碼資訊四散　議員：蔣萬安開愚人節玩笑？

▲林亮君批評，台北市政府「Let’s購台北 消費歡樂送」活動網頁無設計感。（圖／台北市議員林亮君辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金，台北市長蔣萬安日前宣布「Let’s購台北 消費歡樂送」加碼方案，包括200元發票抽獎、電子支付10%回饋、百家旅館住宿優惠等。但活動剛開跑，無黨籍台北市議員林亮君就接到民眾抱怨，找不到查找優惠合作店家資訊，整個活動資料四散在各局處，批評蔣萬安「難道是在和大家開愚人節玩笑？」

林亮君表示，蔣萬安3月30日高調召開記者會，宣布「Let’s購台北 消費歡樂送」起跑，要吸引民眾把普發6000元留在台北市，但活動才剛開跑，自己就收到民眾抱怨，找不到要去哪裡查找優惠合作店家資訊，點開頁面發現，活動資料四散在各局處，合作店家清單還用 Google 試算表顯示，「蔣市長難道是在和大家開愚人節玩笑？」

林亮君指出，這次活動統整是在產發局「Let's購台北 消費歡樂送專區」的網頁，但主視覺完全沒有設計，和一般的公部門貼文無異，想要看進一步的資訊還得在各局處網頁一直跳轉，轉接再轉接，光是查找店家就讓人暈頭轉向。

林亮君提及，更誇張的是，各局處的活動、合作店家清單，還是用 PDF表格、Google 試算表顯示，台北市感覺還在石器時代，現在的觀光旅遊講求精緻體驗，資訊的呈現更應該要以使用者、消費者的使用便利性為主。

林亮君認為，隨著國門解封，台北市不只得和其他縣市的國旅比拚，還得和國際觀光一較高下，如今蔣市府高調端出的活動，卻在資訊整合、美學設計上便宜行事，完全不是一國首都應該有的格局；活動還剩下 2 個月的時間，雖然在起步上不夠完善，希望市府在連假熱門檔期後正視並改善，不要讓市府的加碼美意變成民眾抱怨不斷的愚人玩笑。

對此，台北市政府產發局回應，特約廠商還在陸續增加中，網站會持續優化。