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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗酸柯文哲？蔣萬安上任100天曝心情　談大巨蛋「我不是來吵架的」

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安4月3日上任滿100天，今（2日）透過影片，向市民報告，這100天內做了哪些事情。對於大巨蛋議題，蔣萬安稱團隊積極跟中央、遠雄溝通，「很多人問說為什麼願意跟中央溝通？因為我是要來解決問題，不是來吵架的。」似乎暗酸前市長柯文哲；另對於100天心情，蔣萬安強調自己秉持不迴避、面對問題並解決問題態度，永遠都以市民為最優先考量。

蔣萬安2日上午10時於臉書發布約8分鐘影片，內容為講述自己100天做了哪些事情；蔣萬安表示，有鑑於台北市作為首善之都，各項政策都受到非常嚴格檢視，可以感受到市民對市府團隊有很高的期待，因此他在上任時就一再告訴市府同仁，務必打造清廉、有效率的服務型政府，面對問題並提出解方，以不迴避的態度來推動施政。

▲▼蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安將政績切為6項，分別為都更、交通、育兒、長照，以及市政延續的大巨蛋、市政優化的社宅優化。關於都更部分，針對台北市屋齡超過30年的房子超過7成，蔣萬安說明目前北市推動都更的進度，並分享選舉拜票時碰到的小故事，他說有一名90多歲老伯伯希望可以看到他，但因為無法下樓梯，所以他爬到4樓找老伯伯合影。

對於這樣的情況，蔣萬安說，自己感到非常難過，因為長輩不僅無法出門，甚至有就醫的需求也很不方便，都因為老舊房屋造成了「都會偏鄉」，這個案例也明白說明了台北市碰到人老、屋老的「雙老困境」。

蔣萬安更以內政部提供的數據為例，若台北市發生規模6.2的地震，會有逾4000棟建築物倒塌，這是無法承受之重，因此北市府在今年3月7日公布了都更5箭的五大行動方案（降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦），來提升整體都更的速度，也增進民眾參與都更的意願。

▲▼蔣萬安出席都更5箭台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席都更5箭台北無限，TAIPEI ON THE WAY記者會。（圖／記者袁茵攝）

交通部分，包括基北北桃共同推出的1200月票，以及外界擔心的若YouBike恢復前30分鐘免費，可能造成無車可借、無柱可還的問題。蔣萬安在影片中回應，已經請交通局與資訊局大數據中心合作，分析整體服務量能，優化整體調度量能，這些北市府都有相關的配套因應。

至於內科交通，蔣萬安再次強調，只要迴避問題就無法解決，短期方案先以路口淨空、增加見警率，減少車輛在路口打結，另外在尖峰時段增加捷運文湖線的班次，也延長增班時段，平均可以增加1000人次載運量；中期的方案，則透過設置智慧號誌以及交通工程改善來進行；長期方案則以興建更完整的捷運路網，緩解內科交通龐大的壓力。

面對高齡化及少子化問題，蔣萬安提及自己提高生育獎勵金，第一胎從2萬元翻倍為4萬元，第二胎則是4.5萬，第三胎則是5萬；另外在教育問題上，北市除了增設許多公托、公幼，也提供準公共托育的家長1000元補助，並提升師生照顧比，且如有兩位6歲以下的孩子，社宅不但會增加中籤率，更有其他優先類別，讓年輕爸媽可以安心養育。

而長照部分，蔣萬安說，北市是六都首先進入超高齡化的城市，因此除了增加長照病床，也透過補助還無法進行更新的老舊建物加裝電梯；此外也推出樂齡進修券，讓長輩可以至社會大學進修。

▲▼台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安視察台北大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

另外，對於民眾關心的大巨蛋，究竟什麼時候可以完工？蔣萬安強調，為了在今年底達成這個目標，北市府非常積極地跟中央、遠雄溝通，「我就是來解決問題，不是要來吵架。」目前大巨蛋除了進行排煙測試，確保各項設施都符合法規規定，雖然棒球賽很重要，但是安全性更是他所關心的。

針對過去剛上任時碰到的社宅居民的居住問題，蔣萬安表示，北市府推出第三方驗屋機制，確保一切都符合規定，並且提供一個月鑑賞期，若期間內不滿意可以退租，這就是服務型的政府，所應該要提供的最好服務。

最後，對於上任屆滿100天，蔣萬安回應，上任至今感受到市政千頭萬緒，面對各項爭議與挑戰，他始終秉持不迴避、面對問題並解決問題，永遠都以市民為最優先考量，打造更美好的臺北，市府團隊會更努力為市民服務。

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