就職將滿一百天　侯友宜「全台首長好感度」排行墊底

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就職將滿一百天　侯友宜「全台首長好感度」聲量調查排行墊底

▲▼ 侯友宜出席行政院會 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

各地方首長上任即將滿一百天，TPOC台灣議題研究中心31日公布「縣市首長就職百日聲量調查」，分析全台22縣市首長上任至今的網路輿情聲量表現。結果發現，新北市長侯友宜好感度僅有0.45，為全台首長好感度排行最後一名，負面聲量佔比高達34％，而正面聲量只有15％。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析全台22縣市首長上任至今的網路輿情聲量表現，結果發現，多數首長的聲量介於7.3萬則至13.1萬則之間，若將縣市首長網路聲量排序，聲量前33.3％者為「前段班」，聲量後33.3％者為「後段班」，其餘為「中段班」。

「前段班」縣市首長包括：台北市長蔣萬安27萬4912則、新北市長侯友宜26萬5747則、新竹市長高虹安21萬7474則、桃園市長張善政14萬6907則、高雄市長陳其邁10萬3019則、台中市長盧秀燕7萬7431則、基隆市長謝國樑6萬0306則。

「中段班」縣市首長包括：台南市長黃偉哲6萬0235則、南投縣長許淑華4萬2046則、屏東縣長周春米2萬5607則、苗栗縣長鍾東錦2萬4610則、 雲林縣長張麗善2萬4334則、彰化縣長王惠美1萬9027則、嘉義縣長翁章梁1萬5378則、 嘉義市長黃敏惠1萬5239則。

「後段班」縣市首長包括：宜蘭縣長林姿妙1萬4460則、新竹縣長楊文科1萬2731則、花蓮縣長徐榛蔚1萬1822則、台東縣長饒慶鈴1萬0862則、澎湖縣長陳光復8282則、金門縣長陳福海5933則、連江縣長王忠銘1377則。

根據網路數據分析，北部地區蔣萬安、侯友宜、高虹安、張善政4位首長的高聲量佔全台灣總聲量約6成；中南部縣市表現多處中段班，而花蓮縣、台東縣和3個離島縣市聲量居末段班。中心認為，北部作為國家政經中心，首長的施政表現最受到新聞媒體和網路輿論關注，在聲量表現上也出現南北差異。

值得注意的是，中心強調，侯友宜雖被認為是代表國民黨參選2024總統的熱門人選，但他創造的26.5萬聲量卻低於蔣萬安的27.4萬。比較兩人熱門話題，蔣萬安從當選以後就頻頻創造討論度，包括三寶在農曆期間誕生、主持228紀念儀式、發放新台幣1500元重陽敬老金、拋出街頭廣設垃圾桶等，話題面向相當多元。反觀侯友宜，其討論議題則聚焦在參選總統上，且儘管侯頻繁出席市政行程並強調「侯侯作歹誌」，但依舊無法讓他的施政表現獲得關注。

至於全台22縣市首長好感度，中心表示，大多縣市首長介於1到3之間，但侯友宜在此排行中，好感度僅0.45，不僅在「前段班」中敬陪末座，更是全台首長墊底，負面聲量佔比高達34％，而正面聲量只有15％。

中心分析，侯友宜的負面聲量大多來自於黨內的批評聲浪，第一，國民黨在南投縣第二選區立委補選爆冷落敗，侯友宜選前缺席選前之夜，被國民黨內指為「不沾鍋」、「敗選戰犯」；第二，國民黨3月爆發「選策會」爭議，因成員涵蓋曾因賄選入獄的台南市前議長李全教、涉入炒股案的立委傅崐萁，侯友宜當時發文怒批「黑金復辟」，引發軒然大波。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，以22縣市首長姓名為關鍵字於全網域查詢網路輿情。資料來源涵蓋全台灣九成以上網路，共監測九萬多個頻道。QuickseeK結合AI人工智慧及情緒分析技術，將抓取的資料進行自動化評價，分析網友正負面感受。而該本調查的資料分析時間為2022年12月25日至2023年3月27日止。

▼縣市首長就職百日聲量調查。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）

▲▼縣市首長就職百日聲量調查。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

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