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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6站只標出2站！蔣萬安稱「南環段已決標」　里長、議員：不必騙市民

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安4月3日上任滿100天，2日透過影片說明100天內做了哪些事情，其中提及捷運興建「南環段已決標」，但因目前僅CF670A區段標決標，6個站中只標出2站，使社民黨台北市議員苗博雅、文山區華興里長陳峙穎批評，蔣萬安此舉恐造成市民誤會；而市府也於稍早補充指的是CF670A區段標完成決標。

蔣萬安2日上午10時於臉書發布約8分鐘影片，內容為講述自己100天做了哪些事情，包括捷運興建部分，提及「捷運南環段已決標」、東環段已核定，盼未來有效舒緩內科交通等內容。

但華興里里長陳峙穎表示，要請蔣萬安了解清楚南環現況修正內容，「6個站只標出兩個，南環沒有決標！」這個貼文恐造成對南環期待數十年的文山區市民誤會，又期待落空。

▲▼台北市長蔣萬安上任一百天，提及「南環段完成決標」惹怒台北市議員苗博雅、華興里長陳峙穎。（圖／陳峙穎提供）

▲台北市長蔣萬安上任一百天，提及「南環段完成決標」惹怒台北市議員苗博雅、華興里長陳峙穎。（圖／陳峙穎提供）

社民黨台北市議員苗博雅也說，蔣萬安上任100天搞不清楚捷運進度，政績灌水吹牛，欺騙市民感情，但屢次流標的捷運南環段，有兩個區段標案CF670、CF670A，蔣萬安上任後在3月決標CF670A動物園至文山區公所的工程，但文山區公所至大坪林的CF670還沒處理，「南環段6個站、6段隧道，目前只發包2站、2段隧道，還有4站、4段隧道沒著落。」

苗博雅提及，這條雷聲大雨點小的南環段，是文山區居民心中的痛，從前市長馬英九到郝龍斌、柯文哲，每一任市長都跟文山區居民說捷運要來了，但每一個都跳票，決標不到一半，整條路線還超過一半沒著落，蔣萬安卻告訴市民「南環段已決標」當作上任百日政績，好似才剛找到交往對象就說婚宴場地已經訂好了。

▲▼台北市長蔣萬安上任一百天，提及「南環段完成決標」惹怒台北市議員苗博雅、華興里長陳峙穎。（圖／翻攝自蔣萬安臉書影片）

苗博雅指出，蔣萬安條列的上任百日政績，好幾項都是「未完成」、「只有開會沒有進度」、「別人的政績」，蔣市府的「狀況外症候群」還非常嚴重，蔣萬安是市長不是藝人，如果是功課還沒做完，「拜託，再加緊用功，把熱舞的精神拿去瞭解市政，不要再鬧這種笑話。」

最後，苗博雅強調，愚人節已經過了，蔣萬安不必騙市民，也不該騙自己，「台北市民只是希望有個進入狀況的市長，這個心願不算過分吧。」

對此，台北市政府副發言人徐政璿回應，蔣萬安市長臉書影片談及「南環段完成決標」，指的是今年3月16日南環段CF670A區段標完成決標，臉書跟新聞稿都已經補充說明，避免民眾誤會。

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