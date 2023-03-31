真英粉？中國僑民天天守蔡英文要抗議　斥記者「不能叫她總統」

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文在紐約時間30日晚間赴哈德遜研究所演說，並與智庫代表進行區域安全對話。但在會前，從蔡英文抵美後便如影隨形抗議的中國僑民，再次出現高喊「打倒蔡英文」等，並痛罵國安局長蔡明彥指他們「領200」當走路工是胡扯。而當台灣的記者上前採訪時，還一度爆發衝突，執意稱「不能說總統，不然我們不接受採訪」，還表示「我們大陸所有人都擁護習近平」。

▲中國僑團抗議。（圖／記者陳家祥攝）



中國僑民在現場不斷高喊「打倒蔡英文、打倒賣國賊」等，還播放音樂，吸引不少路過的民眾關注。面對台灣媒體提問，受訪的中國僑民說，「我們全部是自發來的，我今天看到台灣的外交部還什麼部門，說我們是有人出200元，胡扯！」

中國僑民說，昨天所有1200人，都是自願出來，沒有發一分錢，不像台灣用金錢外交收買，「美國來一次，蔡英文要花多少錢？滿地賄賂才能夠進入美國國境」。

被問到怎麼知道蔡總統行程？中國僑民說，「我怎麼知道？我有我的方法，明天還一個，台灣就是腐敗政府」。而當記者追問，是否蔡總統在美國幾天就要抗議幾天？這時另一位中國僑民反擊，「不能說總統，她是台灣地區領導人，不能說總統」，而台灣媒體則回應，「我們是台灣人，當然叫她總統」；此發言隨即引來中國僑民不滿，「你叫她總統，我們就不接受採訪」。

中國僑民還說，明天9點還會到門口抗議，看蔡英文要怎麼走，「賣國賊，十幾億人口不喜歡她」，呼籲民進黨回頭是岸，大家都是黃皮膚、炎黃子孫，和平統一走在一起才是出路，「蔡總統上台斷了幾個邦交國？」

台灣媒體接著反問，會不會覺得習近平「做太久」？中國僑民自豪的說，「我們大陸所有的市民都是擁護習近平，他沒有做一輩子，他第3任連任是我們十幾億炎黃子孫、大陸所有人民擁戴他的」。