缺藥缺蛋電又漲！　新北議會藍黨團轟民進黨：只顧當賴清德助選員

▲新北市議會國民黨團召開「缺藥、缺蛋、電價漲，蔡政府執政倒數4百天失民心？」記者會 。（圖／新北市議會國民黨團提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會國民黨黨團今（31）日召開記者會，痛批蔡政府執政下缺藥、缺蛋、電價漲，執政不滿意度高達56.1%，已經失去民心。國民黨認為，民進黨連民眾最基本的需求都沒辦法滿足，卻成天批評在野黨，激化政治對立，甚至連民代都只顧著當2024賴清德助選員。

副書記長江怡臻指出，在民進黨的執政下，物價飛漲，就連最基本的民生用品都變稀缺物資，缺蛋、缺藥、缺工，人民活得相當卑微，蔡政府缺的正是領導力，而民進黨執政下，人民根本無法信賴台灣。

議員黃心華表示，不論是近期的缺蛋，或過去的果菜滯銷，都是一再出現的問題，政府事前缺輔導，事後卻要大家共體時艱，這是政治性的產銷失調。缺蛋問題去年初就曾發生，這是考古題；而國人每年平均食用三百顆蛋，因此蛋的穩定供應是必考題，連已知的考題都可以答錯，可見中央政府的麻木已經到了極致。

議員戴湘儀也說，真正擺爛的恐怕是中央政府，明天開始電價又要調漲，新的一波物價恐怕也會跟著上漲，薪水不漲、物價飛漲，人民日子越來越苦，年輕人更是首當其衝，想問民進黨是否有解？民生問題這麼多，執政黨卻還在玩政治操作，呼籲民進黨議員同仁們別成為黨內棋子，我們的任務都是為民服務、為民喉舌，而不是為了政治犧牲了人民。

呂家愷指出，今年缺藥潮的問題是30年來最嚴重的一波，目前兒科藥、普拿疼、降血脂藥等等，貨量跟不上需求的藥品至少200個，呼籲中央政府要拿出實際行動，過程中更別忘了健保宗旨。呂家愷進一步指出原因，今年在調整給付藥價方面共計調整6千多品項，導致在全球市場中我國給付藥價都相對低於其他國家，最終使藥廠退出台灣，或該藥不進口，難道最終還是要人民自付買單嗎？藥要進得來才能作預防，人民買得到藥才能有效治療。

