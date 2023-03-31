獲頒全球領導力獎　蔡英文：避戰方法就是讓自己更有實力

▲總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文於美東時間30日晚間，受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）及所長瓦特斯（John Walters）手中，獲頒「全球領導力獎」。此場活動事前就備受關注，與會貴賓超過百人，但會前盛傳會出席的友台前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並未現身。



總統府副秘書長張惇涵說，「全球領導力獎」是由哈德遜研究所所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野之國際領導人，並與該所表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

張惇涵表示，基於蔡總統在任內，以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太區域，哈德遜研究所頒贈此獎項給蔡總統，表彰其卓越領導。



針對總統蔡英文晚間獲獎後發表演說，並與現場與會者進行交流，張惇涵摘要5項重點。首先蔡總統說，哈德遜研究所的這份獎項實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱鉅挑戰，台灣人民依然展現堅毅韌性。

蔡總統強調，台灣就是在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

其次蔡總統提到，中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史證明，最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。



第3，蔡總統還說，台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而，台灣仍然持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去「台灣需要其他民主國家的支持，協助我們參與國際組織」。

第4，蔡總統提到，不穩定的臺海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護此一區域之和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著我們要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。





第5，蔡總統說，台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義，「我們會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現台灣有決心守護我們的生活方式」。

另外，此次演講現場採邀請制，但根據與會者推文內容，蔡英文在致詞時，特別有提到俄羅斯入侵烏克蘭一事，已經為世人敲響警鐘，而台灣已捐贈烏克蘭1億美元的援助，並與勇敢的烏克蘭人民站在一起。張惇涵也證實，總統表達面對烏克蘭被俄羅斯入侵，台灣始終堅定地跟勇敢的烏克蘭人民站在一起。