馬英九稱台「武漢包機造成中國困擾」　綠營：侯友宜、朱立倫認同？

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九近日在中國大陸參訪時，前往武漢抗疫檔案館參觀，感嘆「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」更直言「中國把疫情初步做了好的控制，是對人類的貢獻。」引起外界譁然。民進黨31日表示，該項行程顯然應中共要求臨時增加，馬英九相關談話違背常識，請國民黨主席朱立倫和新北市長侯友宜表態，究竟是誰造成台灣人的傷害？

民進黨發言人張志豪表示，馬前總統這樣的說法，與過去三年來人類社會因為中國疫情失守所承受的真實經驗並不相同，「我們並不理解他為什麼會說出這樣的話，但這樣的談話顯然違背常識」。

張志豪指出，國民黨主席朱立倫及準備落跑的侯友宜市長，面對前主席的離譜言行，應該表態是否認同，而不是隱匿行程，刻意迴避。

張志豪表示，過去三年多來，全球有700萬人因COVID-19失去健康、失去生命、失去家人，及所有為了守護人類健康的醫護人員，大家攜手共度、團結抗疫到現在。

張志豪批評，馬英九卻為了討好中共，發表昧於事實、違背常識的言論，馬前總統身為一位卸任國家元首，此類言行都不應該，更讓大家感到失望，尤其向馬英九拜師補習兩岸學分的侯友宜，是否認同馬英九在中國的說法？

張志豪說，馬英九昨天的行程原本沒有這項安排，顯然是應中共要求臨時增加，且做為一位台灣的前總統，竟然還在習近平談話影片前駐足，對中國俯首稱臣，明顯不當。

張志豪直言，馬英九甚至在聽簡介時，一邊鼓掌，還一邊扯自己國家的後腿，竟說「不好意思，我們的政府造成你們的困擾。」他要求，請朱立倫和侯友宜表態，究竟是誰造成台灣人的傷害，到底是誰造成國際的重大危害？