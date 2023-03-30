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嬰兒房有動靜！監視器拍到「蒼白小臉」貼鏡頭　媽毛炸：沒人在家

▲▼寶寶監視器拍到鬼娃。（圖／翻攝TikTok@ashleymeredith1529）

▲左圖是艾許莉的兒子，右圖是陌生女娃的臉龐。（圖／翻攝TikTok@ashleymeredith1529）

記者吳美依／綜合報導

美國媽媽艾許莉（Ashley Meredith）收到手機app通知嬰兒房內有所動靜，她好奇點開查看，寶寶監視器竟拍到一名幼童蒼白無神的臉龐，令人害怕的是，當時家裡根本沒有人，畫面中也不是自己的孩子。

艾許莉回憶，那天夫妻倆帶著孩子們出去吃晚餐，「每個人都跟我在一起」，因此收到通知時，還以為被闖空門或遭小偷了，未料卻是難以解釋的畫面。她補充，家裡沒有任何人形娃娃，而且其他影片都可以反覆觀看，唯獨「陌生鬼娃」的檔案無法重播。

艾許莉很想說服自己「只是個小故障」，後來也的確沒有再發生其他怪事，但她實在太困惑了，親友也無法提出合理解釋，於是決定把事發過程拍成TikTok影片，求助廣大鄉民的意見。

不過網友顯然也幫不上忙，反而全被嚇壞了，甚至有人直言，如果自己碰上這種事情，可能永遠不會回家了。也有人建議，「妳知道妳的房子有什麼歷史嗎？也許妳會想要去查看看。」

@ashleymeredith1529 Any ideas on what this is?! Glitch or something else...#greenscreen #tiktokover30 #horrortok #scary #paranormalactivity #paranormaltiktok #fyp #ghostface #advice ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
 

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