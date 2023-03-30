大國開戰彈藥消耗將破表　美軍事首長籲提高產量

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利警告，美國的武器庫存還有很大的努力空間。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄烏戰爭持續一年多，美國在這期間不斷向烏克蘭提供軍援，卻也使自身面臨彈藥不足的危機。美軍參謀長聯席會議主席麥利29日警告，美國若與另一大國開戰將使彈藥消耗破表，必須為此做好準備。然而美國的武器庫存還沒準備好，目前還有很大的努力空間。

法新社報導，自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，美國已向基輔提供上百億美元的軍事援助，引發各界擔憂美國武器庫存是否還充裕。參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）29日在眾議院軍事委員會上指出，「烏克蘭讓我們學到重要的一課，就算是有限的區域戰爭，傳統彈藥的消耗速度也很驚人。」

他說，「如果朝鮮半島爆發戰爭，或者美俄、美中之間爆發大國戰爭，彈藥的消耗速度將會破表。必須確保在真正的突發事件來臨前，庫存是充裕的......我們還有很大的努力空間。」

陸軍副部長卡馬里奧（Gabe Camarillo）28日表示，美國的目標是大幅提高砲彈生產，「我們投資14.5億美元（約新台幣442億元）用以擴充155毫米砲彈產量，將在今年稍晚從每月1萬4000枚增加至2萬4000枚，且在2028財政年度前產能提升6倍，達到每月超過8萬5000枚。」

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）



卡馬里奧說，美國也試圖增加標槍導彈（Javelin missiles）、海馬斯火箭彈（HIMARS）等發射器和彈藥的產量，這些武器在俄烏戰爭中發揮關鍵作用。

國務卿布林肯（Antony Blinken）20日宣布，通過「總統撥款權」（PDA），第34次為烏克蘭提供價值3.5億美元（約新台幣100億元）軍援，包括HIMARS火箭彈、155毫米砲彈、反坦克武器、巡邏艇等物資。