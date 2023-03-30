華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

▲《華爾街日報》記者格爾什科維奇涉嫌從事間諜活動，遭俄羅斯拘留。（圖／翻攝自Facebook／Evan Gershkovich）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日稱，美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）因涉嫌從事間諜活動，在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被拘留。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社（Radio Sputnik）等報導，FSB指控，格爾什科維奇受美國政府所託，試圖在俄羅斯一家軍工廠獲取機密情報被捕。此舉違反《俄羅斯聯邦刑法》第276條「間諜罪」條款，FSB依法將他起訴。如果間諜罪名成立，格爾什科維奇可能面臨10至20年監禁。

自去年通過嚴格的審查法律後，多數記者都逃離俄羅斯，格爾什科維奇是留下來的其中一人。據了解，他的手機在30日無法接通，最後一次上網是在莫斯科當地29日下午1時28分，之後便音訊全無。

俄羅斯《生意人報》稱，格爾什科維奇將被送往莫斯科，關押在列福爾托沃監獄（Lefortovo prison），那是FSB的審前拘留所，羈押的犯人大多都是政治犯。

格爾什科維奇出生於1991年，在《華爾街日報》莫斯科分社任職，專職報導俄羅斯和烏克蘭相關新聞，本周稍早曾發布俄羅斯經濟萎縮的新聞。他是自冷戰以來，首名被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者。