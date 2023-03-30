南韓將主辦第3屆民主峰會　美韓：南韓為印太地區「民主主義」明燈

▲南韓外交部長朴振30日在第二屆民主峰會印太地區會議上致開會詞。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登從2021年12月起主辦第一屆的「民主峰會」，以線上方式行視訊峰會，第二屆的民主峰會則於本月29、30日舉辦，美國、南韓、荷蘭、哥斯大黎加等同為主辦國，至於第三屆民主峰會則由南韓主辦。美國與南韓在聯合聲明中指出，雙方共享民主主義與人權價值。拜登表示，他非常歡迎南韓能夠主辦民主峰會。

根據《韓聯社》，拜登與南韓總統尹錫悅昨（29）日發表一份共同聲明，表示南韓將主辦（host）第三屆民主峰會，「美國與南韓共享民主、尊重人權等價值觀，而南韓的民主制度正是印太地區的明燈。向全球證明，民主主義能夠打造出持續為國家帶來國防安全和繁榮的所需環境。」

聲明中指出，「最近幾年來，南韓提高政府的透明度、保障具有效果的牽制和平衡、制訂出符合大眾要求的法律，在南韓民眾的持續努力下，使南韓登上全球領袖國家之位。」

不過報導卻指出，目前還不清楚第三屆民主峰會將於何時舉辦，有可能是在明年舉辦，至於是由南韓挑大樑單獨主辦、或是和美國以對等資格共同主辦，亦或南韓取代美國主要舉辦國的地位，和其他多個國家共同主辦，目前則尚未明朗化。

美國華府高層透露，對於南韓將主辦第三屆民主峰會，拜登表示相當歡迎。