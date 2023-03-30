美軍2架黑鷹直升機「空中相撞」墜毀　傳多人死亡

▲圖為UH-60黑鷹直升機。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍2架黑鷹直升機29日晚間進行例行訓練時在空中相撞後墜毀，機上人員狀況不明，恐多達9人罹難。肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）已透過推特證實這起事故發生，預期有人員死亡。

綜合福斯新聞等報導，美軍墜毀事故發生在肯塔基州區格郡，也就是坎貝爾堡（Fort Campbell）附近，在29日晚間約10時左右，第101空降師的兩架HH60黑鷹直升機正進行例行訓練任務，發生墜毀事故。

當地媒體WKDZ Radio指出，有人在距離墜機地點約半英里（約800公尺）處曾聽到2聲巨響。事發後緊急人員趕往現場處理，事故原因正在調查中，坎貝爾堡、肯塔基州警方與肯塔基州緊急管理部人員都已在現場。WKDZ援引消息提到，這起事件可能多達9人死亡，現場一名美軍士兵向媒體證實多人死亡。

坎貝爾堡公共事務辦公室發言人瑟曼（Nondice Thurman）表示，目前機組人員狀況不明。肯塔基州長貝希爾稍早也透過推特證實墜毀事故發生。