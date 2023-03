美軍2架黑鷹直升機「空中相撞」墜毀　傳多人死亡

▲圖為UH-60黑鷹直升機。(示意圖/達志影像/美聯社,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍2架黑鷹直升機29日晚間進行例行訓練時在空中相撞後墜毀,機上人員狀況不明,恐多達9人罹難。肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)已透過推特證實這起事故發生,預期有人員死亡。

綜合福斯新聞等報導,美軍墜毀事故發生在肯塔基州區格郡,也就是坎貝爾堡(Fort Campbell)附近,在29日晚間約10時左右,第101空降師的兩架HH60黑鷹直升機正進行例行訓練任務,發生墜毀事故。

當地媒體WKDZ Radio指出,有人在距離墜機地點約半英里(約800公尺)處曾聽到2聲巨響。事發後緊急人員趕往現場處理,事故原因正在調查中,坎貝爾堡、肯塔基州警方與肯塔基州緊急管理部人員都已在現場。WKDZ援引消息提到,這起事件可能多達9人死亡,現場一名美軍士兵向媒體證實多人死亡。

坎貝爾堡公共事務辦公室發言人瑟曼(Nondice Thurman)表示,目前機組人員狀況不明。肯塔基州長貝希爾稍早也透過推特證實墜毀事故發生。

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.