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顏寬恒1250坪沙鹿豪宅「半價4500萬賤賣」　現況曝光

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲顏寬恒1250坪沙鹿豪宅被認定有違建，被以半價4500萬賤賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、趙蔡州／台中報導

國民黨前立委顏寬恒2022年初立委補選時，傳出名下一間莊園豪宅有違建且佔用國有地，當時為了弭平爭議及避免家人遭到騷擾，他以市價5折約4500萬元火速出售豪宅，不料如今又爆出涉及假交易。實際回到豪宅現場，可以看見大門已經拆除，改用一排樹木盆栽阻擋，至於新主人是否有入住，鄰居則表示不清楚。

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲豪宅現況。（圖／記者游瓊華翻攝）

顏寬恒這間莊園豪宅佔地約1250坪，位在沙鹿區三鹿里、靠近龍井交界處，主要由顏寬恒的母親與其他家人居住，不料2021年被台中市都發局認定，豪宅有2處約175平方公尺違建且侵佔國有地，包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等，要求顏家限期拆除。

違建及侵佔國有地事件發生後，顏寬恒一家人火速搬出該豪宅，並決定把豪宅以市價5折（約4500萬元）賣給台中一間建設公司。顏寬恒當時解釋，違建部分經工班評估後，拆除時間至少需要半年，加上家人生活已受打擾，經多方因素影響下，才會以半價拋售豪宅。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏寬恒29日遭台中地檢署約談。（圖／資料照片）

沒想到豪宅已賣出一年多，顏寬恒夫婦29日又因豪宅案涉及竊佔國有地、假交易及偽造文書等罪嫌遭台中地檢署約談，訊後各以1千萬、500萬元交保。對此，顏寬恒解釋，他已向檢方提供房屋買賣合約、匯款金流、妻子合法標租國有土地及繳足20年租金等資料，有憑有據，他跟妻子絕對沒有任何違法行為。

莊園豪宅易主後，可以看見原本的大門及管理室已經被徹底剷平，柏油路上放著一整排的樹木盆栽及鐵絲網，防止外人進入，顯示出入口已經改到其他地方，周遭的草叢樹木相當茂盛、處處充滿著生機，至於新主人是否有入住，鄰居則表示不清楚。

▼莊園豪宅原本的出入口，被一排樹木盆栽及鐵絲網阻擋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅易主 莊園現況曝光：出入口封了！。（圖／記者游瓊華翻攝）

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