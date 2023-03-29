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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／2024決戰中台灣　顏寬恒豪宅案「外溢效應」衝擊藍選情？

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲前立委顏寬恒夫婦28日遭搜索，以1千萬、500萬交保，顏寬恒出示買賣合約證明，強調沒有違法。（圖／記者許權毅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委顏寬恒22日完成2024立委大選黨內初選登記，昨晚卻遭檢調以涉犯竊佔公有地、偽造文書罪嫌大舉搜索，並以1千萬元交保。由於過往大選經常「決戰中台灣」，因此外界憂心此案將衝擊2024選情。對此，藍營人士指出，此事固然會勾起部份選民對去年中二補選及顏家黑金的負面印象，但近年選前遭受司法突襲的候選人，也往往獲得同情，正反交互影響之下，選情依舊撲朔迷離。

去年甫參戰中二補選的顏寬恒，今年決定再接再厲，於22日完成2024立委大選黨內初選登記。未料，昨晚卻遭台中地檢署兵分多路大舉搜索，並以涉犯竊佔公有地、偽造文書罪嫌逮捕顏寬恒及其妻子陳麗玲，最後分別以1千萬元、5百萬元交保候傳。消息傳出後，顏寬恒發表聲明，澄清他和妻子沒有任何違法，並指檢調偵辦本案的強度和交保的金額，顯然不符比例原則，痛斥「這就是一件政治司法案件！司法豈能為政治操作利用？」

面對近在咫尺的2024大選，國民黨要贏就必須「立足北台灣、決戰中台灣、固守南台灣」，因為北台灣是藍營優勢區，南台灣是藍營劣勢區，南北相互抵銷之後，最後決勝關鍵就落在中台灣。如今顏家爆出弊案，其與中台灣藍營最大母雞、台中市長盧秀燕關係匪淺，會否產生連鎖反應，進而衝擊選情，值得深入探究。

國民黨黨章第36條規定：「涉犯重大侵佔經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參與黨內初選資格」，一位熟知國民黨典章制度的黨務要角指出，竊佔公有地就是侵佔的一種，但顏寬恒的案情是否達到「重大侵佔」程度，尚須具體個案考量；況且目前司法進度還只在偵查階段，日後會否起訴、會否一審定罪，都還在未定之天。國民黨台中市黨部主委顏文正稍早證實，此案不影響立委提名作業，近日就會將名單提報給黨中央。

▲大甲媽起駕時間表出爐，董事長顏清標率領董監事擲筊。（圖／記者游瓊華攝）

▲檢調重啟沙鹿違建案，顏寛恒夫婦交保，親友擔心顏淸標身體狀況。（資料照／記者游瓊華攝）

對於顏寬恒自身選情，藍營人士表示，此事固然會勾起部份選民對去年中二補選及顏家黑金的負面印象，他們如果本來想投票給顏寬恒，如今可能望而卻步。但該人士也說，近年人民法治觀念愈加深植，大抵都有「無罪推定」觀念，因此舉凡新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙，凡是選前遭受司法突襲的候選人，往往獲得支持者同情，正反交互影響之下，選情依舊撲朔迷離。

該人士並擔心，現在是媒體時代，此案可能受到媒體、政論、社群高度關注，預料綠營也會大肆炒作，案情若持續延燒，很可能會傷害國民黨形象，並產生外溢效應，波及總統乃至於立委選情。該人士強調，此案涉及家族豪宅及竊佔國土，這在高房價的今日，容易產生相對剝奪感，恐波及中間、都會、知識、青年選民。

至於外溢效應的影響到底有多大，尤其會否延燒到台中市政府。該人士認為，就看後續案情發展而定，而台中市政府去年就已排拆違建，今天他們也重申，原住宅涉及違建部分，若有公安之虞將優先處理。在台中市政府已關注此事的情況下，藍營人士研判，案情應不至於向上延燒到台中市政府以及市長盧秀燕。

或許是認為此事影響不大，國民黨文傳會副主委林家興今天於中常會後直接轉述顏寬恒聲明，表達力挺之意相當明確。林家興強調，國民黨都會密切關注，希望台灣司法「不要冤枉好人」，不要用司法來做政治打壓。

台中地檢署稍早則發布「嚴正聲明」，強調「法律沒有假期，檢察官偵辦案件絕不考量任何政治因素及立場」，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正之辦案空間。

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