顏寬恒交保金額是議長賄選「5倍以上」　他驚：選舉司法熱潮來了

▲前立委顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

記者江采蓁／綜合報導

台中地檢署28日以前立委顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，將顏寬恒與妻子陳麗淩帶回調查，訊後諭令兩夫妻共1500萬元交保候傳。對此，媒體人黃揚明29日透過臉書發文指出，顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍以上，引來網友大嘆「這種辦案標準，針對意味也太濃厚。」

顏寬恒及妻子陳麗淩遭爆涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌案件，28日遭檢察官家搜索家中，並帶回偵訊，訊後深夜12點諭令兩夫妻共1500萬元交保候傳，約凌晨2點多步出地檢署。

顏寬恒表示，他提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據，足證明他跟妻子沒有任何違法；甚至檢察官諭知他1000萬元交保時，他因堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押，捍衛清白，拒絕交保，然而承辦檢察官和主任檢察官一直說服勸說他辦理交保，雙方僵持近一個小時，最後他考慮家人及長輩的健康，無奈才同意交保。

對此，黃揚明就發文驚喊，「選舉的司法熱潮又回來了」，並指出顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍以上，今年是5倍嗎？此文一出也有網友大嘆「竊佔跟偽造文書交保金額要這麼高，然後台南的正副議長賄選案，交保金額一個150萬一個120萬，這種辦案標準真的…難怪人民對司法不信任，針對的意味也太濃厚了。」

2023年1月3日，台南檢調偵辦正副議長賄選案相關被告時，邱莉莉與林志展分獲檢方諭知50萬與20萬元交保；2月6日上午，檢調再傳訊邱莉莉、林志展偵訊，2月7日凌晨，檢方諭知邱莉莉150萬交保；林志展120萬元交保。