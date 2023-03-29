　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搜索偵訊16hrs！顏寬恒亮公證書證清白　怒批：學甲槍擊6萬交保

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲顏寬恒遭檢調偵訊11小時交保，顏家1小時火速籌1000萬保證金。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中地檢署以前立委顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨天一早7點到顏家進行搜索，上午10點鐘將顏寬恒與妻子陳麗淩帶回調查。據了解，陳麗淩下午5點中諭知500萬元交保，顏家先籌500萬交保；顏寬恒一路偵訊到深夜11點，獲知1000萬元交保，顏寬恒認為不符比例，一度拒保，也準備被移到看守所，但遭檢方勸說1個多小時後同意，顏家火速籌出1000萬交保。

顏寬恒今天召開記者會表示，檢調房屋已經真實交易，因為自己的物品較多沒有完全搬走，竟遭指是假買賣，拒絕交保是要凸顯此事之離譜。

▲顏寬恒亮出向國產署承租國有地的合約公證書，證明一切合法。（圖／顏寬恒服務處提供）

▲顏寬恒亮出向國產署承租國有地的合約公證書，證明一切合法。（圖／顏寬恒服務處提供）

顏寬恒今天也亮出文件證明有向國有財產署承租土地，痛批檢方控他們夫妻竊占國有地及偽造文書，但妻子繳足20年租金，一切都是有憑有據，合法承租，何來竊占之說！

顏寬恒也批，他合法出售沙鹿住宅、合法標國有土地，只因為私人物品太多沒有完全搬走，就被認定是假交易，還重保1000萬元，對比台南學甲案開了88槍，參與涉案的人僅6萬元交保，檢察機關不僅大力拿起，卻輕輕放下、沒有作為，是不是因為他要參選，把陳年舊案又拿來炒一次。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
ChatGPT之父點名「1工作」：短期內會被AI滅掉
4月新制一次看！　這天起領6千
兩大AV女神宣布來台！　很想和台灣粉絲見面
吳宗憲錄影「突起身擁抱鮪魚」！　吐心結：工作沒得到家庭諒解
上課玩手機被要求寫報告　台中高中生從4樓墜落腦震盪
ATM有「專用貼紙」　到這才能領6千
快訊／TRASH主唱「未婚當爸」　混血辣女友懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學　翻轉人生感動執行署

狼醫色喊「學姐以前都給我抱」女工讀生被摸光！還抓手摸下體

上課玩手機被發現要求寫報告　高中男竟從4樓墜落腦震盪

搜索偵訊16hrs！顏寬恒亮公證書證清白　怒批：學甲槍擊6萬交保

快訊／想去消防隊求救！遊覽車司機突倒地　沒心跳被救回送醫

淡水鬧區死亡車禍！重機撞雙載機車　女大生噴飛撞電桿不治

快訊／中南部外海2周內驚見「8具遺體」！疑遭人蛇集團海上丟包

快訊／台中某高中生被導師叫去辦公室　4樓墜落手腳全斷搶救中

快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告怒索380萬結果出爐

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學　翻轉人生感動執行署

狼醫色喊「學姐以前都給我抱」女工讀生被摸光！還抓手摸下體

上課玩手機被發現要求寫報告　高中男竟從4樓墜落腦震盪

搜索偵訊16hrs！顏寬恒亮公證書證清白　怒批：學甲槍擊6萬交保

快訊／想去消防隊求救！遊覽車司機突倒地　沒心跳被救回送醫

淡水鬧區死亡車禍！重機撞雙載機車　女大生噴飛撞電桿不治

快訊／中南部外海2周內驚見「8具遺體」！疑遭人蛇集團海上丟包

快訊／台中某高中生被導師叫去辦公室　4樓墜落手腳全斷搶救中

快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告怒索380萬結果出爐

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

金宇彬主演Netflix韓劇確定5／12播出！　「拍攝過程很幸福」

超毛！他到墓園掃墓沒看到人　車內雷達螢幕卻全都是「人」

《全明星》女神曬辣照：真的沒有修圖喔！　「地上影子」成亮點

勸自住客危機入市　亞昕董座姚連地：今年房價不會爆衝

見停車格矗立「1物」　他驚矛盾大對決！全場看傻：根本陷阱題

恰恰23號將引退！餅總暖心：永遠記住屬於彭政閔

電價漲完台鐵、高鐵票價漲？　經長王美花：雙鐵無此規劃

黨內「疑侯論」起　侯友宜仍堅不表態：守護中華民國是不變的職志

格林16秒引爆2衝突！猛撞英格雷領惡犯　試圖踹對手頭惹議

夏季空調用電量大增提高節能　台電空調運用技術研討會登場

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

陳庭妮父欠稅418萬　脫產擺爛送進守所管收

即／台中高中生校園墜樓　送醫搶救

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

淡水重機撞雙載機車　女大生噴飛不治

上課玩手機被發現　高中男竟從4樓墜落

即／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬敗訴

中共點名吸收呂秀蓮！　1原因失敗告終

大寶法王「台灣首席弟子」　涉騙網紅感情身體

即／夫妻遭諭令1500萬交保　顏寬恒僵持1hr勉強同意

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

更多熱門

相關新聞

顏寬恒涉豪宅違建案千萬交保　她列顏家「黑金史」：說好的排黑呢？

顏寬恒涉豪宅違建案千萬交保　她列顏家「黑金史」：說好的排黑呢？

前立委顏寬恒家族違建案受矚目，而台中地檢署檢調以顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨晚將顏寬恒與其妻帶回調查，案經連夜偵訊，兩人以1000萬元、500萬元交保候傳。時代力量29日列出顏家多項違法爭議，並呼籲，顏寬恒切勿用「不實指控」含糊帶過，高喊排黑的國民黨別再說一套、做一套，應將黑金違法慣犯排除候選人名單之外。

顏寬恒上週登記選立委昨就被偵訊　李德維：時間非常巧合

顏寬恒上週登記選立委昨就被偵訊　李德維：時間非常巧合

即／夫妻遭諭令1500萬交保　顏寬恒僵持1hr勉強同意

即／夫妻遭諭令1500萬交保　顏寬恒僵持1hr勉強同意

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

快訊／顏寬恒夫婦涉豪宅違建案千萬交保　林靜儀：尊重司法調查

快訊／顏寬恒夫婦涉豪宅違建案千萬交保　林靜儀：尊重司法調查

關鍵字：

顏寬恒公證書國有地

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面