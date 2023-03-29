搜索偵訊16hrs！顏寬恒亮公證書證清白　怒批：學甲槍擊6萬交保

▲顏寬恒遭檢調偵訊11小時交保，顏家1小時火速籌1000萬保證金。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中地檢署以前立委顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨天一早7點到顏家進行搜索，上午10點鐘將顏寬恒與妻子陳麗淩帶回調查。據了解，陳麗淩下午5點中諭知500萬元交保，顏家先籌500萬交保；顏寬恒一路偵訊到深夜11點，獲知1000萬元交保，顏寬恒認為不符比例，一度拒保，也準備被移到看守所，但遭檢方勸說1個多小時後同意，顏家火速籌出1000萬交保。

顏寬恒今天召開記者會表示，檢調房屋已經真實交易，因為自己的物品較多沒有完全搬走，竟遭指是假買賣，拒絕交保是要凸顯此事之離譜。

▲顏寬恒亮出向國產署承租國有地的合約公證書，證明一切合法。（圖／顏寬恒服務處提供）



顏寬恒今天也亮出文件證明有向國有財產署承租土地，痛批檢方控他們夫妻竊占國有地及偽造文書，但妻子繳足20年租金，一切都是有憑有據，合法承租，何來竊占之說！

顏寬恒也批，他合法出售沙鹿住宅、合法標國有土地，只因為私人物品太多沒有完全搬走，就被認定是假交易，還重保1000萬元，對比台南學甲案開了88槍，參與涉案的人僅6萬元交保，檢察機關不僅大力拿起，卻輕輕放下、沒有作為，是不是因為他要參選，把陳年舊案又拿來炒一次。