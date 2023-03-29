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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沙鹿豪宅涉假交易？ 顏寬恒1000萬交保　國民黨：不要冤枉好人

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

▲檢調重啟沙鹿違建案，顏寬恒夫婦重金交保候傳，引起政壇大震撼。（圖／記者許權毅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委顏寬恒22日才剛登記2024國民黨立委初選，未料昨晚卻被台中地檢署搜索，以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各1千萬元、5百萬元交保候傳。國民黨文傳會副主委林家興今（29日）轉述顏寬恒聲明，並強調國民黨密切關注案情，希望台灣司法勿枉勿縱，不要冤枉好人，也不要用司法來做政治打壓。

顏寬恒沙鹿豪宅案於去年中二補選期間遭人頻繁檢舉，昨晚檢調發動搜索，以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏寬恒、顏妻陳麗凌各1千萬元、5百萬元交保候傳。國民黨文傳會主委林家興今天在中常會後轉述顏寬恒聲明，指其20年來都合法繳租，也證明事後有實際交易行為，完全清白合法。

林家興轉述顏寬恒說法，不了解為何檢調要在顏登記參選、表達意願之後，用這樣的司法動作，好像有點在污衊打壓；顏也感到非常荒謬，為何合法的交易行為，交保金卻要花上這麼高的比例，高達1千萬，反觀台南光電88槍擊案相關人等，交保卻只要2萬、5萬元？

林家興因此質疑，這是不是非常不符合比例原則？是不是傷害台灣民主法治？他強調，國民黨都會密切關注，並希望台灣司法要勿枉勿縱，不要冤枉好人，證據到哪就辦到哪，不要用司法來做政治打壓。

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