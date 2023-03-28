▲2024中壢立委選戰「三角督」，新黨游智彬宣布參選。（圖／游智彬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園市第3選區(中壢區73里)區域立委選戰，繼現任立委魯明哲、市議員彭俊豪已完成國、民兩黨黨內提名登記後，去年九合一大選參選中壢區市議員選戰，有「中壢戰神」稱號的新黨候選人游智彬，28日宣佈競逐中壢區立委，為中壢區立委選舉投下變數！

游智彬今天在新黨主席吳成典與支持者簇擁下，於中壢火車站前召開記者會，宣佈角逐中壢選區立委。吳成典強調新黨成立30年，為台灣培養無數的政治精英，而且各個驍勇善戰，重點是清廉自愛，期待中壢鄉親要珍惜人才、愛惜戰將，疼惜游智彬這位好人才。

九合一選舉游智彬的戰鬥力和口碑大家都看到，看到游智彬落選大家都很惋惜，怨沒有集中選票給他，這一次拜託中壢鄉親，一定集中選票給沒有背景、沒有包袱的游智彬，讓他進立法院，為中壢、為國家集中火力對抗不公不義，來建設新桃園，呼籲中壢市民，選游智彬，就是選新政治、就是選和平、就是選繁榮。游智彬的荷包蛋政見就很棒，「兩岸和平發展，人民荷包滿滿」。沒有和平哪裡有經濟繁榮？沒有和平人民怎麼過好日子？

游智彬強調這一次參選徵詢多位意見領袖，一致認為應該在國家危急存亡的關鍵時刻，知識分子應該挺身而出、當仁不讓。游智彬秉持「六千精神」為民打拚，包括：行遍千山萬水、歷經千錘百鍊、承受千辛萬苦、說過千言萬語、力扛千斤重擔、造福千家萬戶。尤其是，去年九合一選戰落幕，當99%的落選者關閉服務處、熄燈走人的時候，只有游智彬依然堅守，守護中壢、守護鄉親、守護支持者的心。

游智彬主張世代交棒，資深的有經驗的政壇前輩應該進入內閣為國家承擔更多的責任，也為擘畫國家建設提供更多經驗值。游智彬自認年輕、能戰、會戰、敢戰，進國會為正義而戰、為兩岸和平而戰，相信游智彬可以為中壢鄉親、為全國同胞創造更有價值的國會新戰力，因此競選口號為「戰神就位，前進國會」。

游智彬強調自己財經與兩岸背景，具備深厚的學術底子與金融工作經驗，將能運用自身專業和戰鬥力來擘畫更好的國家願景，提出荷包蛋政見就是「兩岸和平發展，人民荷包滿滿」，強調讓學有專精具備戰鬥力游智彬帶領中壢市民走一條和平繁榮的康莊大道，擴大兩岸經貿和民間交流，游智彬自許將扮演「和平新戰將」的角色。