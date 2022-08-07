林智堅龍潭造勢　新黨市議員參選人游智彬穿「抄」人服突襲同框

▲林智堅龍潭造勢，新黨市議員參選人游智彬「抄」人服突襲。（圖／游智彬提供）



記者楊淑媛／桃園報導

新黨副發言人、桃園市議員參選人游智彬，6日穿著「抄」人服，突襲出現在民進黨桃園市長參選人林智堅龍潭造勢大會，游站在林智堅旁，林智堅一開始沒有發現，直到凍蒜的聲音喊起來，游智彬直接擠到鏡頭前才被民進黨參選人王珮毓、魏筠等人發現，用力將游推擠出會場。

游智彬指出，穿著「抄」人服到現場，是善意提醒民眾要關心參選人的品格，一個誠信出現疑慮的參選人，難保在當選後對政府預算不會上下其手，甚至人事上出現勾結與圖利廠商行為，選前是對參選人的大檢驗，一定要讓參選人的所有行為攤在陽光下，供桃園市民來檢驗，而身為中壢區市議員參選人，游智彬認為自己責無旁貸。

針對林智堅論文涉抄襲風波，日前游智彬以包公裝扮及自創詼諧歌曲暗諷台大學術被玷汙。游智彬批評台大在職碩士專班問題重重，一些政治人物藉此將學歷「鍍金」，呼籲台大不宜放任系所「販賣學位」，宜盡速提出品質控管機制，並呼籲曾擔任過政務官者不宜擔任政治人物在職學生的審查和口試委員，以避免包庇或杯葛情事等。

游智彬於上個月底頭戴古代官帽、扮成包公與律師陳麗玲到桃園地檢署狀告前新竹市長、桃園市長參選人林智堅瀆職，同時也質疑林智堅的施政能力，直指「新竹經驗」恐成「桃園驚嚇」。桃園市長選情不斷加溫，造勢場合越來越多，林智堅的論文與球場門風波，也成為議員參選人的議題攻防主軸。