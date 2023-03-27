國際來台旅客曙光已現！　交通部拋2大方案嚴陣以待

▲國際來台旅客增加，交通部拋出「行政院促進公共運輸使用方案」。（圖／交通部提供，下同）



記者陶本和／台北報導

行政院27日舉行「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」，交通部於會中說明「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」。交通部表示，已輔導全國推動公共運輸月票措施，三大生活圈預計7月上路；另為加速觀光產業復甦，將自5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施。

交通部表示，在「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票部分，交通部表示經盤點全國公共運輸條件並與各縣市協調研商後，目前已有20縣市規劃相關通勤月票方案。

交通部指出，其中在三大生活圈部分，基北北桃生活圈將推出單一月票，中彰投苗生活圈及南高屏生活圈則將推動「都市內」及「跨城際」兩種月票，除了票價更加優惠以外，可搭乘公共運具也增多，便利民眾依其需求選購使用。

交通部表示，目前三大生活圈縣市已展開相關前置作業，包括營運規則確認、票證系統整合、驗票程式修改與驗測等，預計將於112年7月發行上路，初步規劃販售通路包括捷運車站、臺鐵車站及網路APP購買等方式，屆時交通部也會要求印製有中央統一識別票證(卡)，以及舉辦行銷宣傳活動。

至於在其他縣市，交通部表示，因以往無月票推動經驗與基礎，所需作業時間較長，亦會加以輔導協助，希望在112年下半年其他生活圈或縣市之月票措施可以陸續上路，嘉惠更多通勤族群。另外，在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規劃台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

▼國際來台旅客增加，交通部拋出「行政院促進公共運輸使用方案」。（圖／交通部提供，下同）

為加速觀光產業復甦，交通部提出「加速擴大吸引國際觀光客方案」將自5月起辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施。交通部表示，自由行來台國際旅客有機會抽獎獲得5,000元消費金，總共50萬份；在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5,000元到5萬元之獎助金，預計獎助9萬團。

另外，有關旅宿業長期存在缺工問題，交通部表示，考量來台旅客成長，為穩定接待國際旅客之旅宿業服務量能，交通部觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5,000元，最長一年，以有效改善缺工問題。

最後，交通部表示，目前國內外疫情已逐漸趨緩恢復正常生活，疫後社會經濟活動蓬勃發展之際，推動公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁措施，對於減輕人民負擔、穩定民生物價、健全公共運輸環境及復甦觀光產業等具有莫大效益，更有助於強化國內經濟與社會發展韌性。

根據交通部統計，已在3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標，相較去(111)年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今(112)年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。

▲▼國際來台旅客增加，交通部拋出2大方案嚴陣以待。（圖／交通部提供）