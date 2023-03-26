華信開航馬祖南竿！評估保留居民機位　陸客來不了「交長曝關鍵」

▲華信航空3月26日台北-馬祖南竿開航，交長王國材出席活動。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

華信航空今(3月26日)開航台北-馬祖南竿航線，初期規劃每天往返一班，交通部長王國材表示，隨旅客增加，服務量能也會增加，除旅行社包機外，保留馬祖居民機位也會來進行。針對陸客來台旅遊仍卡關，王國材表示，中國開放出國旅遊試點國家沒包括台灣，兩岸觀光需要兩岸一起努力。

華信航空今3月26日起新開闢台北-馬祖南竿航線，初期規劃每日往返一班，以70人座的ATR飛機執行飛航任務。班機時間以方便旅客搭乘為考量，台北-南竿AE7901班次上午10:30由松山機場起飛，11:30抵達南竿機場；南竿-台北AE7902班次中午12:20由南竿機場起飛，13:15抵達松山機場。

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立法院交通委員會今、明兩日赴馬祖考察，王國材今出席開航活動時表示，馬祖是個有非常多好景點的地方，立榮87年飛北竿，92年飛南竿，立委認為馬祖應該要有2家以上航空公司良性競爭，也符合觀光客需求，108年起就請華信籌備，包括機師、飛機等機務、航務都已通過審查，今天開航，透過航空公司飛航能量增加，讓馬祖觀光進一步成為全世界矚目的地方。

▲華信航空開航馬祖南竿。（圖／華信）

針對開航初期幾班傳出都被旅行社包機包下，王國材表示，經初步了解，目前一開始是這樣，一天一班，隨旅客增加會再提升服務能量，保留馬祖居民個人機位部分也會來進行。

媒體詢問是否看好小三通中轉帶來更多觀光旅客，王國材表示，他非常看好，中轉以後搭立榮和華信航空到台灣來，對整個馬祖觀光有正面影響，他樂觀其成。

至於陸客來台觀光仍卡關，王國材指出，昨天(25日)剛好是一百萬觀光客來台旅遊，他非常歡迎陸客到台灣來，108年中國大陸禁止自由行來台，109年團客也被禁止來台，最近中國開放60多個國家可以出國，但沒有包括台灣，兩岸觀光需要兩岸一起努力，大陸釋出善意，台灣也會一起來努力促成兩岸觀光。