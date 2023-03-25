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每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

▲▼交通部長王國材視察台鐵鶯歌站電扶梯工程。（圖／交通部）

▲台鐵鶯歌站增設電扶梯工程8月完工。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台鐵鶯歌站旅客人數不斷成長，每天約有1.8萬旅次進出，因應旅客需求，台鐵鶯歌站增設電扶梯，交通部長王國材今(25日)前往視察，王國材表示，8月將可完工，屆時民眾可用北北基桃1200元通勤月票多搭乘台鐵。

鶯歌車站為台鐵二等站，目前每日進出旅客約有1萬8千餘人，且逐年攀升，車站連通文化路與建國路兩側，不只服務人數眾多又鄰近商圈、老街及博物館，屬鶯歌地區重要交通樞紐，惟92年改建跨站式站房落成啟用迄今業已超過20餘年，站體設施未能滿足現今旅運服務需求，站內空間缺乏整體規劃與整合，台鐵因此辦理增設電扶梯工程，提升車站旅運品質。

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台鐵局表示，該工程經費約1.3億元，於車站前後站與1、2月台等4處增設電扶梯，並配合鶯歌當地文化意象導入車站美學，同時改善車站候車空間，以因應高齡化社會年長者需求及提昇行動不便旅客轉乘便利性，及整體完善鶯歌車站舒適友善便利的搭乘環境。

▲▼交通部長王國材視察台鐵鶯歌站電扶梯工程。（圖／交通部）

▲交通部長王國材視察台鐵鶯歌站電扶梯工程。（圖／交通部）

鶯歌站電扶梯工程111年2月25日開工，主要工程包含車站前後2側各4部及一、二月台各2部，共計12部電扶梯，以及車站大廳裝修指標改善。預計於今(112)年6月完成電扶梯組立並開始試運轉測試作業，7月申請電扶梯使用許可證，於8月正式啟用。

交通部長王國材及台鐵局長杜微，會同立委蘇巧慧、新北市議員卓冠廷、蘇泓欽及在地里長等視察鶯歌站增設電扶梯工程執行情形，王國材指出，今年7月北北基桃1200元公共運輸通勤月票將發行，8月鶯歌站12部電梯電扶梯及車站美學融入改善車站候車空間，將完工啟用，屆時鶯歌車站會有全新不同的服務環境，民眾可使用月票搭乘台鐵到鶯歌來觀光旅遊。

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