車廂視訊、LINE響不停惹怨　雙鐵研議寧靜作法「不聽勸阻可拒載」

▲交通部呼籲搭乘高鐵或台鐵，車廂內應保持寧靜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

近來不少民眾搭乘高鐵和台鐵時，不但大聲講電話，甚至還視訊或看影片，Line提示音也響不停，引發立委邱志偉不滿，3月22日曾在立法院交通委員會要求交長王國材「管一管」，王國材今(24日)表示，已指示台鐵和高鐵研議提升車廂寧靜作法，若乘客勸導不聽可拒絕運送。

行動電話已為國人生活之一部分，然而大眾運輸工具屬密閉式公共場域，舉凡使用手機交談視訊、通訊軌體提示音、影音媒體播放等，都足以妨礙車廂安寧。為此，交通部王國材部長指示台鐵、高鐵公司立即研議提升車廂寧靜作法，宣導行動電話使用禮儀，維持乘車品質，若乘客不聽勸阻，最重得拒絕運送。

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高鐵公司總經理鄭光遠表示，為維護車廂寧靜，現行已透過車廂內跑馬燈、商務車廂玄關通道門張貼「維持車廂安靜」貼紙，椅背張貼手機靜音貼紙等向旅客宣導。列車組員若發現旅客音量較大時，也會進行勸導，並持續加強廣播及跑馬燈宣導頻率。另現行商務車廂服務推車及販賣推車，將全面增加設置維持車廂寧靜宣導牌示。旅客若發現音量較大旅客，可通知列車組員協助處理，共同維護車廂寧靜。

台鐵局長杜微指出，臺鐵局除透過官網、APP、及車內資訊顯示器，持續以中英文標示推播「電子用品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話」等警語外，並將組成宣導小組，以舉牌方式進行車上宣導，另由乘務人員巡走車廂協助勸導。此外，旅客也可以文字簡訊傳送至0921-765125，客服中心將立即轉知當次車列車長儘速處理。

交通部表示，民眾如有妨礙乘車及候車秩序，不聽勸阻情事時，台、高鐵業者可視情節依旅客運送契約處置，最重得拒絕運送。

交通部長王國材再次呼籲，舒適的乘車環境有賴尊重他人搭車權益，在車廂使用行動電話通話應降低音量、戴耳機使用3C產品，共同維護安靜的車廂環境。