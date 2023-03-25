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車廂內視訊1小時！連交長也崩潰哀喊「很吵」　勸導不聽可拒載

高鐵,高鐵車廂,搭車,交通,返鄉,疏運。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部要求高鐵加強車廂寧靜宣導及勸導。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

近來不少民眾搭乘高鐵和台鐵，不但大聲講電話，甚至還視訊或看影片，LINE提示音也響不停，立委受不了要求交長王國材「管一管」，交部指示雙鐵研議提升車廂寧靜作法，若乘客勸導不聽可拒絕運送。王國材今受訪時表示，他也曾遇過旅客車廂內視訊1小時很吵，雙鐵有責任為其他旅客爭取寧靜空間。

行動電話已國人生活一部分，然而大眾運輸工具屬密閉式公共場域，不少民眾在車廂內使用手機交談視訊、通訊軌體提示音、影音媒體播放，妨礙車廂安寧，立委邱志偉日前要求交通部長王國材「管一管」，王國材部長則指示台鐵、高鐵研議提升車廂寧靜作法，宣導行動電話使用禮儀，維持乘車品質，若乘客不聽勸阻，最重得拒絕運送。

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王國材今(25日)前往視察台鐵鶯歌車站電梯工程受訪表示，最近發覺高鐵、台鐵車廂很多人使用手機很大聲，過去雙鐵都有相關標準，最近提醒乘客做得比較少，他前二天也跟雙鐵主管談過，盼列車長和隨車服務人員加強提醒降低音量，或勸導旅客較大聲要走到車廂外通話。

王國材說，一個車廂很多人使用，最近也看到很多人直接在車廂內視訊，且講一個小時，很吵，很多人為了趕路沒特別去提，但雙鐵有責任為其他乘客爭取寧靜空間，因此要求雙鐵加強。

▲▼台鐵,台鐵車廂,台鐵列車,莒光號。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部要求台鐵加強車廂寧靜宣導及勸導。（資料圖／記者賴文萱攝）

至於若有同行嬰兒突然哭鬧，情況無法改善，是否也要拒絕運送？王國材表示，小朋友和嬰兒突然哭，無法去禁止，相信很多人是可以體諒的，但有些旅客本身知道車廂禮儀卻講話很大聲，雖然沒有音量標準，但希望可以尊重車廂寧靜空間。

台鐵局長杜微則表示，台鐵已經開始進行強化寧靜措施，初期會以宣導、加強車上巡查因應，遇到手機或電子產品干擾到其他旅客，將會予以勸阻，若真的有騷擾到別的旅客，依《鐵路法》運送契約可拒絕運送，不過台鐵客人有相當品質，呼籲大家一起共同維護公共運具搭乘品質。

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