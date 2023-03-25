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甩行人地獄！交部發函地方先拚安全改善　「騎樓留1.5M人行空間」

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（圖／記者季相儒攝）

▲交通部發函各縣市今年全力推動人行安全改善。（圖／記者季相儒攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣被封為「行人地獄」，去(111)年交通事故死亡3,085人，創10年新高，交通部攜手內政部推動改善人行車行空間、強化執法，包括騎樓整平、劃設整齊下留下1.5公尺行人空間、人行道外擴、路口10公尺內禁停、設庇護島等，交長王國材表示，將發函各縣市今年先做人行安全改善，中央可補助經費。

交通部統計，111年全年交通事故件數、死亡及受傷人數均較110年增加。111年交通事故造成3,085人死亡，較110年增加123人死亡，增幅為4.2%。由於101年交通事故死亡人數為3219人，之後逐年下降，102年為3072人，不過107年後再度攀升，111年回升到3085人，創下10年來新高。

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交通部也攜手內政部透過改善人行車行空間、形塑交安文化、強化交通安全執法等3面向，祭10項改善策略，包括行人空間和路口改善、擴大取締不停讓行人等。

交通部長王國材今(25日)表示，交通部將發函各縣市政府，基本人行安全改善今年先做，中央包括營建署、交通部可以補助經費。

王國材指出，基本人行安全改善，針對主次要道路改善，路段部分包括實體人行道設施帶設置停車彎、騎樓整平及劃設整齊線留下1.5公尺行人空間、無人行道路段可縮減車道寬度增加人行空間、路口10公尺內禁停等；至於路口改善做法包括人行道外擴縮小路口、行穿線往外退縮3到5公尺避免A柱遮擋、長路口增設庇護島、加強行穿線照明等。

至於巷道可採標線型人行道，停車格則可搭配設置於人行道旁或巷道另一側，以兼顧人行及停車需求。另行人多地區，可以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間 ，以行人專用時相(只允許行人穿越)或行人早開時相(行人先通行)方式區隔。

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