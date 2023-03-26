台灣剩13邦交國「誰是真朋友？」　鄉民秒喊這國：會陪台灣到最後

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者施怡妏／綜合報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯（República de Honduras）斷交，成為總統蔡英文任內斷交的第9個邦交國，也使台灣目前只剩下13個邦交，有網友表示，台灣剩下的13個邦交國，除了超有錢的帛琉，以及宗教因素的梵蒂岡，「哪些還是我們的真朋友？」

原PO在PTT發文「剩下13個，誰是真朋友？」宏都拉斯在今日與我國斷交，台灣的邦交國剩下13個，除了超級有錢的帛琉，還有宗教因素的梵蒂岡，「這兩國大概不會因為錢跟老共交好之外，其他人倒戈應該都在一瞬間，所以到底有誰才是台灣的真朋友呢？有請鄉民分析」。

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貼文一出，鄉民秒喊帛琉，「只有帛琉」、「說真的，帛琉，這國不缺錢而已」、「帛琉呀」、「帛琉吧，超挺的」、「帛琉啊，全部資源給他也不為過」、「帛琉跟海地會撐台灣到最後」、「帛琉看起來是最穩定的」、「帛琉應該會是我們最後一個邦交國」。

另外，有網友指出，「梵蒂岡之前都快轉向了」、「梵蒂岡只要中國同意宗教自由，就走了啦」、「歡場無真情」、「馬紹爾也不會啊，後面是美國」、「有些其實還不錯，但也許換個總統就難講」。

▲帛琉牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝）

宏都拉斯外交部26日（當地時間25日）發出聲明宣布與我國斷交，強調「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。聲明中還提到，已通知台灣斷絕外交關係的決定，不會再與台灣有任何關係或官方接觸。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。