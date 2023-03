華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

▲華春瑩在推特發文。(圖/翻攝推特)



記者蔡紹堅/綜合報導

宏都拉斯26日與我國斷交,隨後與中國大陸建交,獲中國外交部「高度讚賞」。同時,中國外交部部長助理、發言人華春瑩也在推特上發了「182 vs 13」這組數字,諷刺台灣的邦交國只剩下13個,中國的邦交國則增加到了182個。

宏都拉斯與中國建交之後不久,華春瑩在推特發了一篇短文,內容為,「182 vs 13: 這是全球民心所向,也是歷史大勢所趨。(This is where global opinion trends. This is where the arc of history bends.)」

文中還附了一張圖片,左半部為181+1=182,背景是握手與地球;右半部是14-1=13,背景是禁止的標誌。

華春瑩文中的文字及圖片,明顯是在諷刺台灣在與宏都拉斯斷交之後,只剩下13個邦交國,而中國的邦交國則增加到了182個。

▼中國外交部部長助理、發言人華春瑩。(圖/CFP)



另外,華春瑩也在更早的一篇文章中提到,「宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起,承認並承諾恪守一個中國原則,同台灣斷絕所謂的『外交關係』,同中華人民共和國建立外交關係,並承諾不再同台灣發生任何官方關係,不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。」

台灣目前共有13個邦交國,包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國,非洲的史瓦帝尼,拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。