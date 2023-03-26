華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

▲華春瑩在推特發文。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯26日與我國斷交，隨後與中國大陸建交，獲中國外交部「高度讚賞」。同時，中國外交部部長助理、發言人華春瑩也在推特上發了「182 vs 13」這組數字，諷刺台灣的邦交國只剩下13個，中國的邦交國則增加到了182個。

宏都拉斯與中國建交之後不久，華春瑩在推特發了一篇短文，內容為，「182 vs 13: 這是全球民心所向，也是歷史大勢所趨。（This is where global opinion trends. This is where the arc of history bends.）」

文中還附了一張圖片，左半部為181+1=182，背景是握手與地球；右半部是14-1=13，背景是禁止的標誌。

華春瑩文中的文字及圖片，明顯是在諷刺台灣在與宏都拉斯斷交之後，只剩下13個邦交國，而中國的邦交國則增加到了182個。

▼中國外交部部長助理、發言人華春瑩。（圖／CFP）



另外，華春瑩也在更早的一篇文章中提到，「宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的『外交關係』，同中華人民共和國建立外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。」

台灣目前共有13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

