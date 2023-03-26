宏都拉斯宣布與我斷交　江啟臣：中華民國應尋求與美國復交

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宏都拉斯今（26）日宣布與我國終止外交關係，國民黨立委江啟臣表示，台宏斷交證明靠「價格」建立「務虛」的形式外交不切實際，民進黨蔡英文政府說台美關係堅若磐石、史上最佳，「要不要釜底抽薪極尋求中華民國與美國復交？」

對於宏都拉斯與我國斷交，江啟臣直言，首先要向在第一線努力的外交人員表達敬意並說聲辛苦了，但宏都拉斯這次與我國斷交已是意料中事，對於美方願意協助斡旋，雖未能成功但我們仍表達感謝，同時也譴責中共對我外交的持續打壓，此舉只會增加國人反感，無助兩岸和緩。

江啟臣說，根據宏國的正式斷交聲明中表示，「除了斷絕正式外交關係，也不會再與台灣有任何接觸」，是完全「斷聯」，該注意未來是否將會影響各項「務實」外交的推動。

江啟臣指出，蔡政府執政近7年，斷了9個邦交國，現在僅剩13個邦交國，美中對抗下，兩岸關係持續惡化，使我國外交處境更加艱困。面對中國透過金援加大圍堵力道，我們不可能和對岸進行外交軍備競賽，政府必須調整外交策略，不能只是兩手一攤表示遺憾，必須思考如何避免一再受制於人，走出自己的外交活路，別讓踏實外交真的淪為踏實斷交。