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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟蔡政府「7年斷9國」　朱立倫：民進黨別再操弄民粹獲政治利益

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

宏都拉斯今（26）日宣布與我國終止外交關係，國民黨主席朱立倫對此表示很遺憾，也向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的所有外交人員說聲「辛苦了」，不過，朱立倫也正告民進黨，錯誤的兩岸外交政策不能再持續，蔡政府執政以來七年斷交九國，足證民進黨對國人「維持現狀」、「護主權」的承諾通通跳票，不能再甩鍋給外在因素。

朱立倫在感嘆與宏國斷交的同時，也要向所有在第一線為主權尊嚴與國家利益奮鬥的所有外交人員說聲「辛苦了」，謝謝為兩國關係奮戰到最後一刻，請大家千萬不要氣餒，未來我們一起拚，一定能為國家拚出最寬廣的國際空間。

同時，國民黨也要向所有協助我國與宏國交涉的友邦表達由衷的感謝。未來，國民黨會繼續堅持「親美友日和陸」、「務實穩健」的外交路線，全力以加強國防與交流溝通並進的「2D戰略」捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，朱立倫相信這樣的路線，才是最讓友邦安心、讓台灣人最能走向世界的選擇。

最後，朱立倫要正告民進黨，錯誤的兩岸外交政策不能再持續，蔡政府執政以來七年斷交九國，足證民進黨對國人「維持現狀」、「護主權」的承諾通通跳票，不能再甩鍋給外在因素；我國邦交國的減少，不只是國家利益和主權的重大損害，這更對各層級政府、以及民間推廣實質外交工作上造成嚴重的阻礙。

最後，朱立倫指出，請執政黨徹底負起責任，務實的檢討和改進外交政策路線，別再一心為了操弄民粹獲取政治利益，消耗外交人員的士氣、犧牲國家主權和台灣人民走向世界的期許。

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