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德國FNF今訪民進黨　「4大面向」交流議題曝

▲▼德國弗里德里希諾曼自由基金會 (Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, FNF)董事長巴奎博士 (Dr. Karl-HeinzPaqué) 今(22)日上午率團拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲德國弗里德里希諾曼自由基金會今日訪問民進黨。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, FNF）董事長巴奎（Dr. Karl-HeinzPaqué）22日上午率團拜會民進黨，雙方就當前國際情勢、推動性別平等、鼓勵青年參政、打擊錯假訊息等相關議題交換意見。民進黨發言人謝佩芬說，台灣積極地強化與國際夥伴建立更強健的連結，FNF就是台灣最可靠的夥伴之一，期盼接下來有更多合作，共同推動自由主義。

FNF訪團成員另有國際部部長René Klaff、東南亞及東亞區域總監Moritz Kleine-Brockhoff，以及全球創新中心總監Anna Marti，民進黨副秘書長楊懿珊、國際部主任兼發言人謝佩芬、性別平等部主任李晏榕、新媒體中心主任詹賀舜、青年部主任阮俊達及國際部副主任邱雯莉共同接待。

謝佩芬說明，FNF為與德國自由民主黨（FDP）共享自由主義價值之智庫，長期支持國際自由聯盟（Liberal International, LI）和亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）的運作，民進黨作為此二國際組織的會員，多次與FNF共同在此二組織中為台灣發聲；去年7月，謝佩芬應FNF邀請至德國柏林及波茨坦，與德國國會議員Frank Müller-Rosentritt、外交部及教育部官員等進行深度交流，雙方因此培養深厚情誼，此次由FNF董事長親自率團來訪，民進黨非常開心有機會盡地主之誼。

楊懿珊開場時說，首先感謝FNF在台灣成立全球創新中心，在台灣面臨中國軍事及政治威脅加劇的關鍵時刻，全球國際夥伴的具體支持格外重要，「我們致力於打造一個更好的環境，以吸引全球重要的國際組織在台灣設立據點，而FNF在台灣的設置便是對台灣最有力的支持」。

巴奎表示，台灣一直是推動創新及進步價值的最佳夥伴，因為疫情延宕的關係，直到現在才能親自蒞臨台灣為該中心正式揭幕，然而，當前台灣作為全世界關注的熱點，台灣在區域及全球的重要性與日俱增，在台灣設置據點的決定不只是向台灣學習經驗，更是對台灣人民表達高度支持。

▲▼德國弗里德里希諾曼自由基金會 (Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, FNF)董事長巴奎博士 (Dr. Karl-HeinzPaqué) 今(22)日上午率團拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲▼德國弗里德里希諾曼自由基金會 (Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, FNF)董事長巴奎博士 (Dr. Karl-HeinzPaqué) 今(22)日上午率團拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

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