侯友宜加入國民黨提名委員會　民進黨：反黑金只是嘴巴說說

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨上周為2024立委提名而成立的中央選戰策略會報，因黨內反黑金聲浪而終止後，國民黨中常會22日再通過「中央提名委員會」，包括新北市長侯友宜等直轄市長均入列。對此，民進黨新聞部主任張志豪質疑，請問侯友宜的「好好做代誌」呢？承諾市民的市政工作呢？原來一切都是欺騙，現在為了準備落跑選總統，什麼承諾都可以違背，也不反黑金復辟了，難怪網路現在都在罵政治渣男。

張志豪說，對照2018年的侯友宜用力切割高雄市前市長韓國瑜，去年為了拚市長連任騙票，侯友宜婉拒加入2022年縣市長提名委員會，甚至面對前年底的四大公投案也提出「歲月靜好」，就是拒絕跟國民黨、朱立倫和傅崐萁站在一起，顯然侯友宜在黨內既沒有「戰功」，現在為了選總統還找前總統馬英九的人來補習兩岸，所以不具國政能力被看破手腳，也沒有「武功」，而今為了選總統，竟然什麼都接受。

張志豪批評，上周國民黨選策會10人名單，被侯友宜一句「黑金不能復辟」打臉，選策會宣告終止，侯友宜為了落跑選總統，先上演朱侯合體，今天加入提名委員會，看來侯友宜反黑金復辟只是嘴巴說說，不點名誰是黑金，也一再迴避評論還在羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆，過去也為涉賄的周勝考議員、涉貪林姿妙縣長站台，甚至對其擔任市長和副市長任內官員涉貪、涉弊問題，假裝沒事，這種不沾鍋的侯氏哲學，只是在欺騙社會。