幕後／獅子大開口！宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

▲外交部正門如今仍展示著宏都拉斯國旗 （右二）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯擬與中國建交，引發社會高度關注。據掌握，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）曾於本月13日寫信給外交部長吳釗燮，「獅子大開口」提出3點要求，不僅直接列出金額，要求提供興建醫院的9000萬美元援款，興建水壩的3.5億美元，還要求我國承接來自不同國家的20億美元國債，總金額高達24.4億美元（約新台幣743.71億元）。知情人士坦言，對比14年前台灣在宏國軍事政變期間，向遭罷黜的第一家庭伸出援手，如今形同「見利忘義」，讓人非常遺憾。

相較過去「斷交」的過程，往往是前邦交國與北京簽署建交公報後，立即宣布與我國的外交關係終結，然而，自宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）3月14日透過推特宣布，指示雷依納處理與中國建立正式關係以來，至今已經過了8天，宏國仍持續以媒體採訪、推文等方式，釋放偏離事實的消息。

知情人士指，此舉恐是為了「合理化」與中國建立外交關係，同時貶抑台灣。他憂心，相關報導不斷釋出，恐會拉長負面效應，甚至干擾正常外交活動，例如干擾總統蔡英文3月29日至4月7日出訪行程，影響我國與理念相近國家的往來，導致我國邦交關係複雜化。

「宏都拉斯宣布與中國展開外交關係，看起來有一些預謀，甚至這個時間點，可能受到中國指使」，知情人士透露，雷依納曾於3月13日寫信給吳釗燮，內容要求提供9000萬美元以興建醫院、3.5億美元以興建水壩，還要求我國要承接來自不同國家的20億美元國債，「內容看起來不像認真協商，而是最後通牒，要走過與中國建交的過程，或者以此向中國兜售」。

實際上，宏都拉斯此舉早就有跡可循。早在卡蕬楚2021年競選總統期間，就將與中國建交當作政見，知情人士回顧，我國在選舉過程中就與其陣營積極往來，選後副總統賴清德、外交部次長俞大㵢出席總統就職典禮，當時卡蕬楚即對外表態指，與中國建立關係不是當務之急；然而，宏國與中國的往來一直沒有斷掉，例如在就職典禮後，宏國就向中方提出援助大型基礎建設、科技設備的要求，金額高達60億美元，而後宏國總統、外長、重要人士更持續在第三地與中方代表見面，中方亦不斷提出金援方案，似是想拉攏卡蕬楚政府轉向。

知情人士指出，去年1月卡蕬楚就任後，宏國不斷推遲與我國協商合作備忘錄的進度，反而提出3項要求，包括興建一家價值4500萬美元的醫院、3億美元蓋水壩、承接20億美元的國債。他直言，這些要求遠超過我國能力範圍，也違背我國透明、負責、嘉惠友邦人民的援外原則，因此，俞大㵢去年10月親自前往宏國交涉，主動提出可以「重新整理」宏國向我國貸款5.7億美金中，尚未償還的4.89億美金，例如由我國負擔部分利息，或延長償還時間等。

未料，到了今年3月13日，宏都拉斯進一步「加碼」3項要求，原本興建醫院的金額提高至9000萬美元，興建水壩金額增加至3.5億美元。涉外人士直指，「目前看起來，警訊是相當清楚」，儘管我國持續以過去薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜的經驗向宏國示警，中國答應其他國家的要求，大部分都做不到，而台灣則是誠心誠意地協助宏都拉斯的經濟和人民，不過，「看來事情已經到一個最後階段」。

涉外人士感慨，2009年宏都拉斯爆發軍事政變，時任總統賽拉亞（Manuel Zelaya）正是現任總統卡蕬楚的丈夫，當時塞拉亞遭軍方帶離總統府、驅逐出境並罷黜，我大使館還提供第一家庭成員政治庇護，包括讓懷孕的大女兒住進館處。他直言，當年口口聲聲感謝台灣，在最困難的時候給予幫忙，如今卡蕬楚上任，卻把台灣過去的協助拋諸腦後，「看起來就是見利忘義，讓我們很遺憾」。