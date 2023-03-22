交棒兒子陳冠廷選嘉義立委　陳明文：我不會爭取不分區

▲民進黨立委陳明文表態不爭取不分區立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選本周開跑，民進黨現任立委陳明文交棒兒子陳冠廷，22日已登記參選嘉義縣山線立委初選。針對近期地方盛傳陳明文未來動向，陳明文稍早與媒體茶敘時表態，他不會爭取黨內不分區立委，「沒有兒子選區域立委，父親還擔任不分區立委的事」。

陳明文直言，從政多年，他清楚政治人物的評價一定是「毀譽參半」，有人批評他，也會有很多人稱讚他。他說，他在就任第十屆立委時就曾聲明要「緩退」，因為，政治不是個人的事，而是大家的事，為了整個團隊不能夠「急流勇退」，因此，在「退」之前，他協助嘉義縣長翁章梁連任，並栽培立委蔡易餘擔任中常委，現在交棒年輕人、世代交替，則是尊重兒子的選擇。

陳明文說，陳冠廷從小對於政治事務耳濡目染，他一向尊重兒子的選擇，包括昔日擔任柯市府副發言人、經營台灣世代智庫，乃至如今願意參選，「我都尊重」。

至於陳冠廷接棒選立委，被地方批評「陳氏王朝」，陳明文表示，當初他建議想要再選連任的前立委蔡啟芳交棒給蔡易餘，也支持跟自己「沒親沒顧」、出身自野百合學運的翁章梁，且陳冠廷擁有留美經驗，還取得日本東京大學碩士學位，如此優秀的學經歷在嘉義縣很少見，「不能因為他是陳明文的兒子，就不給他從政的機會」。

陳冠廷是陳明文的大兒子，擁有東京大學公共政策研究所碩士學位，2018年底被台北市長柯文哲延攬入市府，擔任副發言人，當時與「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安等人一起共事，並於2020年6月請辭，隨後擔任台灣以色列國際資訊安全暨科技交流協會副理事長、台灣世代教育基金會執行長等職務，關注台灣參與國際外交事務的議題，經常透過臉書分享參與國際論壇的觀點。

▲陳冠廷（左二）與蔡易餘（右二）昨天已登記參選立委初選。（資料照／記者翁伊森翻攝）