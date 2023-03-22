侯友宜民調能回溫？　藍議員直言「不樂觀」：國民黨加分題不多

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨籍新北市長侯友宜民調呈現「一路下滑」趨勢，台北市議員秦慧珠22日表示，雖然民調消長是很正常的，但問題是，四月侯友宜的民調能爬起來嗎？她認為，國民黨四月的加分題不多，可能的失分提卻潛在不少，除非下個月侯友宜和國民黨能創造讓大家驚喜或感動的事，「不然若說民調會爬起來，並把失掉的大比例分數補回來，我是不樂觀的！」

秦慧珠表示，國民黨二月以來，負面消息大於正面消息，其中包括：第一、大家爭著搶選立委，資淺資深民代內鬥。第二、南投立委補選敗選。第三、雲林縣與澎湖縣議長涉案被收押。第四、黨中央在人事和制度上出現重大錯誤，遭眾人撻伐。第五、總統立委提名時間與程序不明，節奏上比民進黨不明快。第六、侯友宜是否選總統情況不明，讓媒體、黨員、民眾不耐。

「但國民黨這些問題，民進黨恰好都是表現較好的對照組」，秦慧珠舉例：第一、民進黨中想選立委者較為節制，沒有人哭鬧互鬥。第二、南投立委補選勝出。第三、台南議長賄選案，賴清德出手整頓，讓傷害降低。第四、立委總統初選時間很早公布。第五、總統候選人賴清德定於一尊，其他大咖幫腔稱讚。第六、黨內提名決策機制沒出現奇怪名單，黨內運作低調。

秦慧珠說，民調消長雖然是很正常的，但令人擔心的是，國民黨的問題到了四月依然很難改善。她認為，國民黨現在要進行立委初選，內鬥只會多不會少，且三月底前總統馬英九要去大陸訪問，此行結果的好與壞，目前情況不明。再者，下個月縣市首長就職滿百日，各媒體都會開始做滿意度調查，國民黨的14個縣市長，目前表現是前段班還是放牛班？跟民進黨執政縣市長比較如何？是給國民黨加分還是減分？

此外，秦慧珠指出，四月起各議會皆開議，侯友宜在新北市議會將被民進黨議員狠狠盯住，質疑落跑，而台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕也會被議員大力質詢。至於侯友宜到底是否選總統，這更會讓媒體天天追問，讓支持者焦慮，讓民眾不耐。

另對朱立倫於中常會上宣布，2024總統大選將採取「徵召」方式產生候選人。秦慧珠提醒，黨中央應該完整的拿出詳細辦法和時間表，鴻海創辦人郭台銘一直在等國民黨中央提一個辦法，而黨中央給他的是這個徵召辦法嗎？郭台銘本身是個變數，若他不接受，未來到底是同志還是友軍，都是朱立倫要審慎處理的。

秦慧珠強調，國民黨四月的加分題不多，可能的失分提卻潛在不少，而侯友宜的讓人驚喜和感動的題材，又在那裡？因此，「若說下個月侯友宜與國民黨的民調會爬起來，把失掉的大比例分數補回來，我是不樂觀的！」