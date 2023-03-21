美國太平洋艦隊司令保證　「若共軍侵台」命令一到將快速支援台灣

▲美國太平洋艦隊司令表示，一旦中國入侵台灣，總統及國會下達支援的命令一到，美國海軍將立刻馳援。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前在尼米茲號航空母艦上接受媒體專訪，被詢問到「如果中國解放軍入侵台灣，美國海軍會怎麼做」，他強調一旦總統及國會下達支援的命令，美國海軍將快速部署到西太平洋以馳援台灣，「我們已經做好（作戰）準備，但我永遠不會承認，我們已經準備充足」。

根據CBS News報導，美國海軍幫助美國在兩次世界大戰、冷戰中贏得勝利，時至今日雖然仍擁有強大的戰鬥力，不過當美國陷入與伊拉克、阿富汗長達20年戰爭泥沼時，只能眼睜睜地看著中國建立世界上最大的海軍，並以此威脅美國的重要盟友台灣，如今即使是美軍人員也不得不質疑，美軍是否已做好準備？

美國太平洋艦隊司令帕帕羅表示，美國海軍目前擁有約300艘各式艦艇，其中3分之1始終在戰備與部署狀態，而太平洋艦隊擁有約200艘艦艇及15萬名官兵與文職人員，佔美國海軍約60％，而中國海軍2000年初期只擁有37艘船艦，如今已擁有約350艘，「若華盛頓不改變對華立場，衝突和對抗在所難免」。

▲美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

至於被詢問「如果中國解放軍入侵台灣，美國海軍會怎麼做」。帕帕羅表示，決定權在美國總統和國會，他們的職責是做好一切應對的準備，「只要（總統及國會）下達支援的命令，美國海軍將快速部署到西太平洋以馳援台灣」、「我們已經做好（作戰）準備，但我永遠不會承認，我們已經準備充足」。

帕帕羅指出，中國確實擁有世界上船艦數量最多的海軍，這種數量本身就是一種優勢，不過美國海軍擁有戰力強大的航空母艦，其裝載的艦載機每天能夠進行150次對地、對海或空對空打擊任務，極限狀態下每天能發射900枚精準導引武器，並且每天都能獲得補充，這是中國海軍目前不具備，但正在努力的地方。

至於北京政府指控，美國正在遏止中國。帕帕羅則想反問北京政府，「你為什麼會被遏止，你們是在擴張嗎，你們是擴張主義強權嗎」。他強調，某種程度上，美國曾經是「中國崛起」的重要推手，美國絕不尋求遏止中國，而且在促使中國遵守規則。