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解密美印太司令阿基里諾　鷹派作風力推「太平洋威懾計畫」

▲▼太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）

▲美軍印太司令部新帥阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）

記者魏有德／綜合報導

美軍印太司令部新帥約翰·阿基里諾（John Aquilino）1日正式上任，鷹派作風的他曾主張「持續對台軍售」，外界也預估他將維持對華的強硬立場。今年4月，阿基里諾在參議院軍委會聽証會上大力鼓吹「太平洋威懾計畫」。該計畫要求在2022年至2027年間增加約270億美元的支出，包括購置部署新型武器、建造新設施及與印太盟友進行更密切的軍事合作等。

▲▼原太平洋艦隊司令阿基里諾於30日就任美國印太司令部司令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍印太司令部司令阿基里諾接任前為太平洋艦隊司令。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，阿基里諾曾在美國許多著名的戰鬥機中隊服役，包括被稱為「幽靈騎士」的第142中隊（VF-142）和有著「黑色王牌」之稱的第41中隊（VF-41），駕駛過F-14「雄貓」和F-18「大黃蜂」等戰機。他還曾擔任過「紅色開膛手」第11戰機中隊（VF-11）、第2艦載飛行聯隊及第2航母戰鬥群的指揮官。

在實戰經驗上，阿基里諾曾參與1992年波灣戰爭後代號為「南方守望」的伊拉克禁飛區監視行動；2001年阿富汗戰爭中代號為「持久自由」的行動，以及2003年伊拉克戰爭中代號為「伊拉克自由」的軍事行動。

外界分析，阿基里諾出任印太司令部「新帥」與其對華強硬的「鷹派」作風有很大關係。阿基里諾接任印太司令前為美軍太平洋艦隊司令，他曾指出，「印度洋-太平洋是美國未來的最重要戰略地區，仍是美國的優先戰區。」

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

▲美軍雙航母在南海會師，凸顯印太地區在美軍全球戰略之重要性。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

據了解，美國的全球軍事戰略中，印太司令部下轄近37.5萬軍人和文職人員，擁有5艘航母、約200艘艦船和近1100架各式飛機，地為堪稱重中之重。

此外，阿基里諾也在4月21日時，參議院軍事委員會對阿奎利諾接任印太司令部司令的聽證會上表示，美國需要增加對印太地區的軍事投入，大力鼓吹「太平洋威懾計劃」。

對於台海問題，阿基里諾在聽證會上也提到，同意前總統國家安全事務助理麥克馬斯特對解放軍有能力解放台灣的評估，「中國解放台灣這件事，比大多數人想象的更緊迫，台灣現有的軍事力量不足。」

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