台灣未受邀環太軍演　太平洋艦隊司令：美軍會為台海衝突做好準備

▲美國太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）自6月29日於夏威夷至南加州之間的海域舉行，預定8月4日結束，這場全球最大規模的海上演習有26國參加。美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）8日表示，環太軍演並不包括中國在內的任何國家，而是針對某些破壞國際秩序的行為。他還表示由於「敏感的政治環境」，才未邀請台灣參加。

《美國之音》報導，帕帕羅在夏威夷美軍基地記者會上表示，中國過去10年海軍軍力漸長，確實令人擔憂，但環太軍演並非針對中國及其他國家，更關注的是維護國際秩序與捍衛各國國家尊嚴，表明所有參與國維護基於國際規則的秩序、主權原則、海洋自由原則，以及《聯合國海洋法公約》的一致決心。

美國國會去年12月通過《2022年國防授權法案》，在文本中明確提出，美國國防部應邀請台灣參與此次環太軍演，但台灣最終仍未被邀請。對此帕帕羅坦承，完全是出於政治考量的政策決定。他也表明1979年制定的《台灣關係法》指示國防部根據需要向台灣提供防禦性武器，並準備好出現針對台灣的行動時進行干預，「這是我們的政策本來就固有的明確性，也是美國有關台灣政策的法律所固有的。」

不過帕帕羅強調，若台灣問題不能和平解決，不僅國防部有這樣的準備，美國軍人們也都做好如此準備。他希望台灣問題能和平解決，若不行，「我和其他許多人都準備好應對衝突」。