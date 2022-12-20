中俄海上聯合軍演選定浙江舟山一帶　俄太平洋艦隊旗艦瓦良格號領軍

▲曾支援俄烏戰場的俄海軍瓦良格號（舷號011）上有「Z」字噴漆。（圖／翻攝RT微博）

記者魏有德／綜合報導

中俄海軍明（21）日起，將連續6日在浙江舟山、台州一帶海域進行「海上聯合－2022」軍事演習。根據大陸國防部釋出的消息指，此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

▲俄海軍無畏級反潛驅逐艦薩波什尼科夫元帥號（舷號543）。（圖／翻攝RT微博）

根據俄羅斯國防部消息稱，俄國海軍太平洋艦隊（TPF）將派出一支軍艦分隊參加「海上聯合-2022」軍演，演習內容包含對空中目標進行飛彈和火炮聯合射擊，對海上目標進行火炮射擊，以及制定實際使用武器的聯合反潛行動。

參加演習的俄海軍船艦包括，太平洋艦隊旗艦光榮級飛彈巡洋艦瓦良格號、無畏級反潛驅逐艦薩波什尼科夫元帥號、20380型護衛艦俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾·齊登扎波夫和完美號等。

▲俄海軍20380型護衛艦完美號（舷號333）。（圖／翻攝RT微博）

至於解放軍海軍則透露會出動兩艘驅逐艦、兩艘護衛艦、一艘補給艦和潛艇，至於出動的船艦型號，要待演訓開始後才能進一步觀察。此外，兩軍海軍航空部隊也會派出戰機和直升機參與聯合軍演，強化立體協同作戰能力。

公開資訊顯示，中俄海軍「海上聯合」軍演自2012年起，已經陸續在廣東湛江、山東青島、黑海、波羅的海、日本海、鄂霍茨克海等海域實施。

