「防止中國武統台灣」　美國太平洋艦隊司令：這是我的職責

▲美國太平洋艦隊司令山姆．帕帕羅表示，防止台灣被武統，「是我的職責」。（圖／翻攝自Sea Power）

記者柯沛辰／綜合報導

美國太平洋艦隊司令、海軍上將山姆．帕帕羅（Sam Paparo）1日在研討會上表示，中華人民共和國是步步進逼的威脅，但他對自己的部隊、盟友和作戰規劃充滿信心，而且他的職責就是防止中共以武力奪取台灣。

根據美國海軍期刊《Sea Power》報導，山姆．帕帕羅6月30日（台灣時間）在美國武裝部隊電子通信協會、美國海軍研究所舉辦的線上研討會上指出，中國是步步進逼, 持續發展作戰能力，特別是海上作戰能力，這是美國考慮投資自己作戰能力的一大因素。

帕帕羅說，他完全同意前印太司令戴維森（Philip Davidson）上將的看法。今年3月，戴維森在國會參議院聽證會上表示，中共可能在6年內以武力攻打台灣，擴大其在亞太地區的影響力，以在2050年以前取代美國、領導國際秩序。

帕帕羅強調，他的職責就是防止台灣被中國武力統一，並讓美國艦隊挫敗中國顛覆世界秩序的意圖，但他對艦隊官兵、海軍陸戰隊和海岸防衛隊,、美國的作戰策略及盟國充滿信心，相信必能阻止中國。

帕帕羅表示，他對中國的意圖感到擔憂，但這對他來說沒有任何影響，因為無論是明天、明年還是6年後，太平洋艦隊、印太司令部有責任隨時應對美國面臨的安全威脅。現在，美國海軍第四、第二和第三艦隊已準備就緒，可以隨時部署到全球任何有需要的地方。

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