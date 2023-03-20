馬英九將訪中祭祖　陸委會回應了！

▲陸委會希望馬前總統此行能充分反映台灣民意堅持民主自由。（圖／記者林敬旻攝）



中央社

前總統馬英九規劃將赴中國大陸祭祖。陸委會今表示，在台灣人民、國際社會普遍反對質疑中共對台脅迫、擴張威脅之際，盼此行能充分反映堅持民主自由、捍衛國家主權的台灣民意。

陸委會20日透過書面表示，政府的兩岸政策一貫，任何交流互動應秉持對等尊嚴、合於規範、促進相互理解，不應片面設置任何政治前提與終局。在台灣人民及國際社會普遍反對質疑中共對台脅迫、擴張威脅的同時，「我們希望馬前總統此行，能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益」。

陸委會強調，政府高階官員在任期間，擔負國家政策擬定與機敏公務的推動及處理，退離職後依法仍負有一定的責任、義務；即使解除赴陸管制身分後，赴陸從事相關活動仍應考量國際視聽、社會觀感，遵循台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）及相關法令規範，維護國家整體利益。

陸委會呼籲，中共當局應調整對台強制性負面思維與統戰操作，負責任地維護台海和平，才能增進雙方人民福祉。提醒國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，避免落入中共統戰分化、干預滲透的可能風險，「政治人物言行更應考量我社會觀感，避免疑慮與爭議」。

依據兩岸條例規定，從事涉及重要國家安全、利益或機密業務者，在審查會審查許可期間屆滿後，原服務機關得限其在進入大陸地區前及返台後，仍應向原服務機關申報。

總統府發言人林聿禪20日對媒體表示，總統府已於今早收到馬英九出訪申報，基於馬英九出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬英九祭祖規劃，了解相關安排後，並洽相關單位，就馬英九此行安全等事宜，給予必要協助。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率30多名青年學子與中國大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。