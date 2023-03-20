馬英九赴陸祭祖　蘇起：期盼重提「九二共識」

▲蘇起過去擔任陸委會主委期間，提出「九二共識，各自表述」說法。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將赴陸祭祖，前國安會祕書長蘇起20日表示，馬英九此行合情、合法、合理，他覺得應該是沒有問題的，大家也都能接受， 兩岸要和平需要一個模糊的空間，因此，他也期盼馬英九能重提「九二共識」。

蘇起今天下午出席遠見天下文化舉辦的卜睿哲訪台高峰論壇。

針對馬英九將訪問中國大陸一事，蘇起接受媒體聯訪說，「我祝福他，這次訪問純粹是家事、私事，合情、合法、合理」，可能這一代政治人物裡面最後一位，馬英九在國民黨裡面，是罕見、最後一位去（中國大陸）的，而且他沒有任何官位，這次去不到北京，不見任何官員，人情之常，「我祝福他」。

另對於赴陸時間點，蘇起說，總統蔡英文也選這時候去美國，時間為何撞在一起，他也不知道，明顯沒有任何協調，「我想就是盡量避開選舉」，去掃墓基本上都可以接受的，台灣老百性不會用有色眼光來看馬英九；至於馬英九此行是否重提「九二共識」？蘇說，兩岸之間需要有模糊空間，「九二共識」就是提供這樣的一個模糊空間，所以他比較希望馬英九會提這個事情，這代表台灣希望和平的人釋出的一個善意。

蘇起表示，假如民進黨主席賴清德也要和平的話，也必須想出一個模糊的詞，否則堅持台獨是「1和2的差別」，代表只有對撞，屆時就是在座的各位，無論是男生或女生，「你們就要承擔這個事的後果，我想大部分的人不願意的嘛！」