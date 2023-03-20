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轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

▲▼馬英九、謝長廷。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

▲馬英九、謝長廷。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨批評前總統馬英九赴陸是「擁抱綏靖主義」，國民黨發言人林家興今（20）日回應，民進黨「逢陸必反」的老套表現，不僅自證不具備成熟心態與能力處理兩岸關係，更證明賴清德的「和平保台」是空洞口號，台灣民眾與國際社會看在眼裡自有公評，更只會讓不信任民進黨具備管控兩岸議題的「疑賴論」、「疑綠論」更加發酵。

國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨非常多人都曾經去過大陸，從蔡英文、賴清德、陳水扁、謝長廷到陳菊都去過，甚至還有赴陸做生意者，難道國民黨去大陸是綏靖、民進黨去大陸就不是？再度明顯「雙標」！馬前總統此行前往大陸祭祖，並倡導兩岸青年交流、推進兩岸彼此了解，行程單純，更對兩岸關係有正面幫助，呼籲民進黨別再抹紅，也傷害台海穩定及區域和平。

呂謦煒強調，不僅蔡英文曾於1998年隨同辜振甫到大陸參訪，謝長廷也曾於2012年「開展之旅」赴中國大陸，他不僅到福建謝氏宗祠祭祖，更稱「到了廈門看到很熟悉的語言、文字，還有很習慣的文化，沒有感覺是到別的地方，像去兄弟的家一樣」，還為此感動落淚；2013年，陳菊率市府代表團到天津、深圳、廈門與福州等城市時，民進黨也稱「正面肯定」。難道民進黨人跟中國大陸交流、祭祖就可以，國民黨人到大陸就不行？

呂謦煒指出，民進黨不僅近幾年來和大陸溝通斷絕，在內政、兩岸、國防、外交等種種政策上，更是脫離台灣民意實際，從去年九合一大選民進黨大敗，和今年意圖推動《全動法》被台灣民意否決、外島駐軍缺肉又掉槍、國際友邦傳出不穩消息等都可看出。相較於民進黨不知彼亦不知己，國民黨在兩岸關係上則較為了解台灣的主流民意脈動，並且透過「2D」戰略兼顧國防（Defense）與對話（Dialogue），在維持自我防衛實力的同時，兼顧包括中國大陸與美國在內各方的對話與交流，如此不僅退而能避戰、止戰，進也能最大限度爭取台灣民眾的利益與福祉，近期夏立言副主席訪陸的「關懷民生之旅」成功促成台灣農漁產品出口大陸鬆綁、兩岸直航航點順利恢復等，就是最明顯的成果。

呂謦煒表示，馬英九此次訪陸，主要目的是為了清明祭祖，並推進兩岸年輕人的相互理解與認識。慎終追遠是傳統美德、人之常情，促進兩岸理解更有助於台海維持和平穩定，呼籲民進黨不要連人家正常且合法的交流與祭祖行程都拿來政治鬥爭，好好把台灣的缺蛋、缺水、缺電危機處理好，將國軍士氣與實力提振好，把可能斷交的邦交國守好，才是最重要的事。

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